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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Τι απάντησε για τον επικείμενο ανασχηματισμό

 27.07.2026 - 12:11
Λετυμπιώτης: Τι απάντησε για τον επικείμενο ανασχηματισμό

Την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και τα σενάρια που αφορούν ενδεχόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι», ο κ. Λετυμπιώτης, ερωτηθείς κατά πόσο μετά την αναχώρηση του κ. Γκουτέρες αναμένεται να προχωρήσει ο ανασχηματισμός, ανέφερε πως η προτεραιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας τις τελευταίες ημέρες ήταν η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Προφανώς τις τελευταίες αρκετές μέρες μοναδική προτεραιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι άλλη από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως, εάν και όταν ο Πρόεδρος αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, η σχετική ανακοίνωση θα γίνει από τον ίδιο.

«Πέραν τούτου, όταν και εφόσον το αποφασίσει να υπάρξει διαφοροποίηση στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή η στιγμή είναι η στιγμή που θα επιλέξει ο ίδιος και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο εκείνη τη στιγμή», ανέφερε.

Σε εξέλιξη η διαδικασία για ημικρατικούς οργανισμούς

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία διορισμού μελών σε ημικρατικούς οργανισμούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρώνεται η θητεία των υφιστάμενων μελών.

Όπως εξήγησε, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα από τις προβλεπόμενες συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Υπάρχει μια διαδικασία όπως είναι γνωστό, η οποία τρέχει και ενδεχομένως αυτή την εβδομάδα, αν έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, θα εξαρτηθεί και από το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, προβλέπονται δύο συνεδριάσεις, κατά τις οποίες θα γίνει η εισήγηση και στη συνέχεια η επικύρωση των διορισμών.

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