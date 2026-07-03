Το λάθος που κάνουμε όλοι με τα τσιμπήματα από κουνούπια: Γιατί το ξύσιμο τα επιδεινώνει

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ξύσιμο ενός τσιμπήματος από κουνούπι ή άλλο έντομο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη φλεγμονή, πρήξιμο και παρατεταμένο ερεθισμό, αντί να προσφέρει πραγματική ανακούφιση.

Παρότι η αίσθηση προσωρινά είναι ευχάριστη, το δέρμα αντιδρά με τρόπο που επιδεινώνει το πρόβλημα.

Πείραμα σε ποντίκια αποκαλύπτει τον μηχανισμό

Ο dr Daniel Kaplan, δερματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, μελετούσε την αλλεργική δερματίτιδα όταν εντόπισε τυχαία τον μηχανισμό που εξηγεί γιατί το ξύσιμο επιδεινώνει τον ερεθισμό.

Σε πειράματα με ποντίκια, οι επιστήμονες προκάλεσαν ερεθισμό στα αυτιά τους. Όσα ζώα μπορούσαν να ξύσουν την περιοχή εμφάνισαν έντονη φλεγμονώδη αντίδραση, με αυξημένα ανοσοκύτταρα και μεγαλύτερο πρήξιμο. Αντίθετα, τα ποντίκια που δεν μπορούσαν να ξύσουν τον ερεθισμό εμφάνισαν σαφώς ηπιότερα συμπτώματα.



Ο ρόλος του ανοσοποιητικού και των χημικών ουσιών

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος απελευθερώνουν ουσίες όπως η ισταμίνη, που προκαλούν τον κνησμό και την αλλεργική αντίδραση.

Όταν ξεκινά το ξύσιμο, ενεργοποιούνται νευρικά σήματα πόνου και απελευθερώνεται η ουσία substance P, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη φλεγμονώδη αντίδραση. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: όσο περισσότερο ξύνει κανείς, τόσο πιο έντονος γίνεται ο ερεθισμός.



Πόσο διαρκεί ένα τσίμπημα

Ο dr Kaplan αναφέρει ότι ένα τσίμπημα από κουνούπι μπορεί να υποχωρήσει μέσα σε λίγα λεπτά αν δεν ερεθιστεί, όμως με το ξύσιμο μπορεί να παραμείνει για αρκετές ημέρες.

Πόσο διαρκεί ένα τσίμπημα

Έτσι, καταλήγει στο συμπέρασμα «Το ξύσιμο τελικά είναι επιβλαβές. Πρέπει να αποφεύγεται»

Πηγή: gazzetta.gr