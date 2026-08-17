Έντονη αντίδραση Φουρλά για το φεστιβάλ μουσικής στην Κερύνεια - Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Σερβίας

Ο κ. Φουρλάς, υπό την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Σερβίας, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση και την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών από τη σερβική κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Στην επιστολή του, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι η Κερύνεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ το Κάστρο της αποτελεί μνημείο ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας για τον κυπριακό λαό.

Τονίζει παράλληλα ότι η πραγματοποίηση μιας μεγάλης μουσικής εκδήλωσης στο κατεχόμενο Κάστρο, με τη συνεργασία των παράνομων δομών που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές, δημιουργεί τον κίνδυνο έμμεσης νομιμοποίησης και κανονικοποίησης του παράνομου status quo.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε στάθηκε απέναντι στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών. Ο πολιτισμός είναι γέφυρα φιλίας και συνεργασίας. Δεν μπορεί, όμως, να μετατρέπεται σε εργαλείο αναγνώρισης ή ενίσχυσης παράνομων αποσχιστικών δομών», υπογραμμίζει ο κ. Φουρλάς.

Σε ανοικτή γραμμή με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία

Παράλληλα με την παρέμβασή του προς τη σερβική πολιτική ηγεσία, ο Ευρωβουλευτής αναφέρει ότι βρίσκεται σε ανοικτή και συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου διαύλου προς τις αρμόδιες σερβικές αρχές.

Ο Λουκάς Φουρλάς υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μια μουσική εκδήλωση, αλλά αγγίζει ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το διεθνές νομικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Αναμένουμε από τη Σερβία, μια χώρα που διαχρονικά στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να διασφαλίσει ότι καμία σερβική εταιρεία ή οργανισμός δεν θα συμβάλει, άμεσα ή έμμεσα, στη νομιμοποίηση των παράνομων δομών της κατοχής», σημειώνει.

Στην ανακοίνωση του, ο κ. Φρουρλάς αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες κυπριακές και σερβικές αρχές, μέχρι την πλήρη αποτροπή της πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

«Η Κερύνεια είναι κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κάστρο της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους», καταλήγει ο κ. Φουρλάς.