Δύο χρόνια από τη δημιουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

Από την πρώτη ημέρα αναλάβαμε μια μεγάλη ευθύνη: να οργανώσουμε νέους οργανισμούς, να ενοποιήσουμε διαφορετικές υπηρεσίες, προσωπικό, διαδικασίες και υποδομές και, ταυτόχρονα, να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε απρόσκοπτα τους πολίτες.

Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές οργανωτικές, διοικητικές και οικονομικές προκλήσεις, να ενοποιήσουμε διαφορετικές κουλτούρες λειτουργίας και να δημιουργήσουμε σύγχρονους οργανισμούς από την αρχή. Παρά τις δυσκολίες, με συλλογική προσπάθεια, υπευθυνότητα και αφοσίωση, οι ΕΟΑ κατάφεραν να εδραιωθούν και να ανταποκριθούν με επιτυχία στην αποστολή τους.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης είναι πλέον πλήρως λειτουργικοί και καθημερινά παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες στους τομείς της αδειοδότησης, της υδατοπρομήθειας, των αποχετευτικών συστημάτων και των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων τους.

Η διαδρομή αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των εργαζομένων μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, καθώς και τα μέλη των Συμβουλίων, τις διευθύνσεις των οργανισμών, την κεντρική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, τους Δήμους, τις Κοινότητες, την Βουλή και ιδιαίτερα την Επιτροπή Εσωτερικών και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και περιθώρια βελτίωσης. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μια συνεχής διαδικασία, που απαιτεί διαρκή αξιολόγηση, διορθωτικές παρεμβάσεις και ενίσχυση των θεσμών, ώστε οι οργανισμοί να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο χρόνων, προχωρούμε σε συνολική αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας των ΕΟΑ, καταγράφοντας τις επιτυχίες, τις αδυναμίες και τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν. Στόχος μας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και η ακόμη ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση.

Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης αποτελούν πλέον έναν σημαντικό θεσμό της χώρας. Με συνεργασία, υπευθυνότητα και όραμα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε η μεταρρύθμιση να αποδώσει στο μέγιστο τα οφέλη που αξίζουν οι πολίτες.

Δύο χρόνια μετά, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατοί. Με εμπειρία, γνώση και αποφασιστικότητα, προχωρούμε μπροστά, με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη συνεχή αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.