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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος στο ψάξιμο: Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία σου δείχνει όλα τα επιδόματα που δικαιούσαι

 01.07.2026 - 13:02
Τέλος στο ψάξιμο: Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία σου δείχνει όλα τα επιδόματα που δικαιούσαι

Αναρωτιέστε αν δικαιούστε κάποιο επίδομα, βοήθημα ή άλλη κυβερνητική παροχή;

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δίνει τη λύση με τη νέα, πρωτοποριακή πλατφόρμα «Βρείτε Επιδόματα που Μπορεί να Δικαιούστε».

Πρόκειται για ένα έξυπνο και απόλυτα φιλικό εργαλείο, όπου απαντώντας σε λίγες απλές ερωτήσεις για την προσωπική, οικογενειακή ή επαγγελματική σας κατάσταση, το σύστημα σας παρουσιάζει αυτόματα μια εξατομικευμένη λίστα με όλες τις παροχές που μπορείτε να διεκδικήσετε.

Η νέα αυτή υπηρεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, γλιτώνοντας τους πολίτες από την ταλαιπωρία των κυβερνητικών γραφείων και την ατελείωτη αναζήτηση. Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη στο κοινό και μπορείτε να μάθετε άμεσα τι δικαιούστε, επισκεπτόμενοι τον επίσημο σύνδεσμο benefits.gov.cy.

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