Λετυμπιώτης για Κυπριακό: «Προσερχόμαστε σε πολυμερή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα – Καμία δημιουργική ασάφεια»

Όπως αποκάλυψε σε παρέμβαση του στην κρατική τηλεόραση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διορισμός αυτός αναμένεται να επισημοποιηθεί εντός της ημέρας, αποτελώντας το επιστέγασμα μιας διαρκούς διπλωματικής πρωτοβουλίας που ανέπτυξε προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με το ταξίδι του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι, όπου, προσκεκλημένος του Εμμανουέλ Μακρόν για τους εορτασμούς της Γαλλικής Εθνικής Επετείου, θα έχει νωρίς το πρωί της Τρίτης κρίσιμη τετ-α-τετ συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος βρισκόταν σε στενό συντονισμό με την Πρόεδρο της Κομισιόν για τη λίστα των υποψηφίων. Αν και απέφυγε να αποκαλύψει το όνομα, ο Εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και μεγάλης εμπειρίας, η οποία θα αναλάβει τον καταλυτικό ρόλο της σαφούς διασύνδεσης των Ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Παράλληλα, η Λευκωσία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας για την επανέναρξη των συνομιλιών, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να υπογραμμίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να προσέλθει σε μια άτυπη πολυμερή διάσκεψη «ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα», ξεκαθαρίζοντας ότι οι καλοκαιρινές διακοπές δεν αποτελούν παράμετρο καθυστέρησης για την κυβέρνηση. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ολοκληρώνει τις επόμενες ημέρες τις επαφές της στις Βρυξέλλες και ακολούθως θα μεταβεί στην Κύπρο, με στόχο να τροχοδρομηθεί η σύγκληση της άτυπης πολυμερούς εντός του καλοκαιριού.

Αναφερόμενος σε πρόσφατα δημοσιεύματα του ξένου και εγχώριου τύπου περί σεναρίων για «χαλαρή ομοσπονδία», ο κ. Λετυμπιώτης ήταν κατηγορηματικός, παραπέμποντας και σε σχετική διάψευση της ίδιας της κυρίας Ολγκίν. Τόνισε ότι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια διεθνή κυριαρχία, μία προσωπικότητα και μία ιθαγένεια δεν επιδέχεται καμία απολύτως «δημιουργική ασάφεια», ενώ υπογράμμισε ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο των προηγούμενων διαδικασιών θα διαφυλαχθεί στο ακέραιο.

Στον αντίποδα των διπλωματικών διεργασιών, η Λευκωσία καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Άγκυρας επί του πεδίου, με αφορμή τις πρόσφατες παράνομες συλλήψεις δύο Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα με το πρόσχημα της εισόδου σε «στρατιωτική περιοχή», καθώς και τις εντάσεις στην περιοχή της Αθηένου. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την άμεση απελευθέρωση των δύο πολιτών, ενώ άσκησε κριτική στη λογική των «ίσων αποστάσεων» που τηρούν συχνά οι εκθέσεις του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εξισώνεται αριθμητικά ο κατοχικός στρατός με έναν γεωργό που προσπαθεί να καλλιεργήσει τη γη του στη νεκρή ζώνη. Πλέον, όπως υπέδειξε, η μπάλα βρίσκεται αποκλειστικά στο γήπεδο της Τουρκίας, η οποία καλείται να αποδείξει στην πράξη και όχι με ρητορική αν διαθέτει ειλικρινή πολιτική βούληση για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου.