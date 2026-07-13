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Αυτός είναι ο νέος Ειδικός Εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό

 13.07.2026 - 13:32
Αυτός είναι ο νέος Ειδικός Εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό

Στην ανακοίνωση του νέου Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας και επίσημα τον τίτλο του απεσταλμένου για το Κυπριακό στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμοδίου για θέματα Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ραφαέλε Φίτο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «υπό την ιδιότητά του αυτή, θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, σε στενή συνεργασία με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ».

«Ο διορισμός αυτός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου, με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προστίθεται στην ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι «ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Φίτο θα συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συνομιλητές για να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των συνομιλητών».

Ο Φίτο «θα φέρει τη μακρόχρονη εμπειρία του στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και τον θεσμικό διάλογο. Θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διευκολύνει την πρόοδο προς μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος», κλείνει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι μέχρι και πριν την ανακοίνωση της Δευτέρας, ο Αντιπρόεδρος Φίτο είχε ήδη στο χαρτοφυλάκιό του την παρακολούθηση των διαδικασιών εκ μέρους της Κομισιόν που διευκολύνουν την επανένωση της Κύπρου.

Σύμφωνα με την επιστολή της εντολής που είχε λάβει από την φον ντερ Λάιεν την 1η Δεκεμβρίου 2024, ο Αντιπρόεδρος ήδη καλείτο να παρακολουθεί ενόψει της διευκόλυνσης της επανένωσης της Κύπρου και  μέσω του Προγράμματος Βοήθειας, να συνεχίσει «την ενίσχυση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της τουρκοκυπριακής κοινότητας», καθώς και να παρακολουθεί «την εφαρμογή του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή».

Ευρωπαίος αξιωματούχος εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι η τοποθέτηση του προσώπου ήταν προσωπική επιλογή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι ο εκπρόσωπος είναι διαφορετικός ρόλος από τον απεσταλμένο. Στην περίπτωση του απεσταλμένου, όπως για παράδειγμα για τον διορισμό του παραιτηθέντος ειδικού απεσταλμένου της Κομισιόν για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, απαιτείτο απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων.

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Ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί στη Λευκωσία μετά την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό.

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