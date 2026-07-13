Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζει τη σημασία της εξέλιξης αυτής, κάνοντας λόγο για «ουσιαστικό αποτέλεσμα» μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η επιλογή ενός αξιωματούχου από την κορυφή της θεσμικής πυραμίδας της Επιτροπής δεν είναι τυχαία. Καταδεικνύει έμπρακτα το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον των Βρυξελλών και την ετοιμότητα της ΕΕ για μια πρωταγωνιστική και πιο ουσιαστική εμπλοκή στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, προσδίδοντας παράλληλα ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κοινή προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι ο διορισμός Ευρωπαίου Απεσταλμένου αυτού του βεληνεκούς αποτελούσε εξαρχής στρατηγική επιδίωξη της Λευκωσίας, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί αρχικά από ορισμένους. Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει, αποτελεί τον καρπό μιας συνεπούς στρατηγικής που αναπτύχθηκε στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024 και ενισχύθηκε με την κοινή επιστολή των επικεφαλής της ΕΕ προς τον ΓΓ του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2025.

Καθώς η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, συνδέοντας άμεσα την πρόοδο στα Ευρωτουρκικά με την εξέλιξη του Κυπριακού, μια φόρμουλα που μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για μια αμοιβαία επωφελή πορεία.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον καθοριστικό της ρόλο και τον συνεχή συντονισμό, διαμηνύοντας πως η Λευκωσία θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε παράθυρο ευκαιρίας, με την ελπίδα ότι η Τουρκία θα επιδείξει την ίδια ειλικρινή πολιτική βούληση για ουσιαστική πρόοδο.