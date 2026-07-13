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Τι μισθό βγάζουν όσοι δουλεύουν σε Κρουαζιερόπλοια: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο

 13.07.2026 - 14:06
Τι μισθό βγάζουν όσοι δουλεύουν σε Κρουαζιερόπλοια: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο

Για πολλούς, η εργασία σε ένα κρουαζιερόπλοιο συνδυάζει ταξίδια, γνωριμία με νέους προορισμούς και την ευκαιρία να εργάζονται σε ένα διεθνές περιβάλλον. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρύβεται μια αγορά εργασίας με τεράστιες μισθολογικές διαφορές, καθώς οι αποδοχές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση, την εμπειρία, αλλά και την εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο.

Σύμφωνα με στοιχεία του USA Today, η διαφορά ανάμεσα στις χαμηλότερες και τις υψηλότερες αμοιβές στα κρουαζιερόπλοια μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 19.000 ευρώ τον μήνα.

Από τα 1.000 έως και τα 21.500 ευρώ τον μήνα

Στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται εργαζόμενοι όπως το προσωπικό κουζίνας, οι καμαριέρηδες και όσοι απασχολούνται στις υπηρεσίες καθαριότητας και εξυπηρέτησης των επιβατών. Οι μηνιαίες αποδοχές τους κυμαίνονται συνήθως από περίπου 1.000 έως 2.150 ευρώ.

Σε ενδιάμεσες διοικητικές θέσεις, όπως οι υπεύθυνοι καθαριότητας, οι μισθοί διαμορφώνονται περίπου μεταξύ 3.400 και 6.000 ευρώ τον μήνα, ενώ οι επικεφαλής της κουζίνας μπορούν να λαμβάνουν από 4.300 έως 7.700 ευρώ κάθε μήνα, ανάλογα με την εμπειρία και το μέγεθος του πλοίου.

Στην κορυφή της μισθολογικής πυραμίδας βρίσκονται οι καπετάνιοι των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, με αποδοχές που μπορούν να φτάσουν από περίπου 10.300 έως και 21.500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εταιρεία, την προϋπηρεσία και την ευθύνη που έχουν αναλάβει.

Παρά τους σχετικά χαμηλούς μισθούς σε αρκετές ειδικότητες, οι εργαζόμενοι έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους δεν πληρώνουν για διαμονή, σίτιση ή βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποταμιεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε σχέση με μια αντίστοιχη δουλειά στην ξηρά.

Σύμφωνα με τον ειδικό στον κλάδο της κρουαζιέρας, Λάρι Πιμεντέλ, αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί εργαζόμενοι από χώρες όπως οι Φιλιππίνες ή η Ινδία επιλέγουν να εργαστούν στη θάλασσα. Όπως αναφέρει, αρκετοί μπορούν να κερδίζουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με όσα θα έπαιρναν στην πατρίδα τους.

Οι τελικές αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία. Ρόλο παίζει ακόμη και η σημαία με την οποία ταξιδεύει το πλοίο, καθώς πολλά κρουαζιερόπλοια είναι νηολογημένα σε χώρες όπως οι Μπαχάμες ή ο Παναμάς, όπου το εργασιακό πλαίσιο είναι διαφορετικό από εκείνο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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