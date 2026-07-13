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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Δεν έχουν ακόμα επικοινωνήσει μαζί μας» - Αναμένει οδηγίες η Αστυνομία για το «Κράτος Μαφία»

 13.07.2026 - 12:48
«Δεν έχουν ακόμα επικοινωνήσει μαζί μας» - Αναμένει οδηγίες η Αστυνομία για το «Κράτος Μαφία»

Σε αναμονή για τις οδηγίες των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, που θα χειριστούν την υπόθεση γύρω από το βιβλίο «Κράτος Μαφία», βρίσκεται η Αστυνομία, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρων Βύρωνος.

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς έχει διαβιβαστεί στην Αστυνομία και βρίσκεται στην κατοχή του Αρχηγού της Αστυνομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει τύχει ακόμη εξέτασης από μέλη της Δύναμης.

«Η έκθεση βρίσκεται στα χέρια του Αρχηγού της Αστυνομίας. Εμείς είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε οδηγίες από τους ποινικούς ανακριτές», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι η Αστυνομία δεν διεξάγει στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε διερεύνηση για την υπόθεση, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμη να συνδράμει, εφόσον της ζητηθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

«Οι ανακριτές, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση «Κράτος Μαφία» αφορά το περιεχόμενο του ομώνυμου βιβλίου του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, στο οποίο διατυπώνονται ισχυρισμοί για ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής και λειτουργίας θεσμών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βιβλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέτασε σχετικές καταγγελίες και στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, καταλήγοντας στην ετοιμασία πορίσματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Αρχή, αποφασίστηκε η διαβίβαση του πορίσματος για περαιτέρω αξιολόγηση από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι θα εξετάσουν κατά πόσο προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν ποινικής διερεύνησης.

Σημειώνεται ότι σε δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε αναφέρει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων προς τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, τόσο σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης όσο και υλικοτεχνικής υποδομής.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, έχει ήδη εξευρεθεί κατάλληλος χώρος με πλήρη γραφειακό εξοπλισμό, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού που θα υποστηρίζει διοικητικά το έργο της ομάδας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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