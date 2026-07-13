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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οκτώ χειρουργεία ο πατέρας, τρία η μητέρα – Σε απόγνωση οικογένεια στη Λεμεσό - «Γονατισμένοι» από τα προβλήματα και τις δυσκολίες

 13.07.2026 - 13:10
Οκτώ χειρουργεία ο πατέρας, τρία η μητέρα – Σε απόγνωση οικογένεια στη Λεμεσό - «Γονατισμένοι» από τα προβλήματα και τις δυσκολίες

Μια οικογένεια στη Λεμεσό βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από σοβαρές δοκιμασίες, καθώς προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες έχουν ανατρέψει την καθημερινότητά της, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους γονείς και τα τρία παιδιά τους.

Η οικογένεια, η οποία για 26 ολόκληρα χρόνια ζούσε στο ίδιο σπίτι, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την κατοικία της και να αναζητήσει νέο χώρο διαμονής. Παρά τη μετακόμιση, οι δυσκολίες συνεχίζονται, με τους γονείς να προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις βασικές ανάγκες της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, ο 51χρονος πατέρας έχει υποβληθεί συνολικά σε οκτώ χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η μητέρα έχει περάσει από τρεις επεμβάσεις. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν έχουν επηρεάσει σημαντικά τόσο την καθημερινότητά τους όσο και την οικονομική τους κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, τα τρία παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 12, 16 και 19 ετών, καλούνται να αντιμετωπίσουν μαζί με τους γονείς τους τις νέες συνθήκες, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της

Παρά το γεγονός ότι πλέον διαμένουν σε νέο ενοικιαζόμενο χώρο, η ανάγκη για στήριξη παραμένει μεγάλη. Για τον λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς όσους μπορούν να βοηθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε η οικογένεια να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές της ανάγκες.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν με το ThemaOnline μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου της ιστοσελίδας, ώστε να λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας της οικογένειας.

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