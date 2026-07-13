Άκουσε την ποινή του 30χρονος - Κρίθηκε ένοχος για υπόθεση βιασμού γυναίκας

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 13 Ιουλίου του 2024, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα γυναίκα.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης στις 31/07/2024, για άμεση εκδίκαση της από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου. Με οδηγίες του Δικαστηρίου, ο 30χρονος παρέμεινε υπό κράτηση ως υπόδικος, για τους σκοπούς της δικαστικής διαδικασίας.

Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 30χρονο κατηγορούμενο, επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνων.