Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online«Πήγε το μαμάκιας σε άλλο επίπεδο»: Νύφη έπιασε τον γαμπρό να θηλάζει από τη μητέρα του λίγο πριν τον γάμο
LIKE ONLINE

«Πήγε το μαμάκιας σε άλλο επίπεδο»: Νύφη έπιασε τον γαμπρό να θηλάζει από τη μητέρα του λίγο πριν τον γάμο

 13.07.2026 - 15:05
«Πήγε το μαμάκιας σε άλλο επίπεδο»: Νύφη έπιασε τον γαμπρό να θηλάζει από τη μητέρα του λίγο πριν τον γάμο

Η επαγγελματίας διοργανώτρια γάμων Τζόρτζι Μίτσελ (Georgie Mitchell) αποκάλυψε την παράξενη ιστορία σε ένα επεισόδιο του podcast «The Unfiltered Bride».

Η Μίτσελ παρουσιάζει την εκπομπή μαζί με την Μπεθ Σμιθ, η οποία διευθύνει την επιχείρηση Etiquette Events Styling. Μεταφέροντας την ιστορία που της είπε ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, η Τζόρτζι κρατούσε την Μπεθ σε αγωνία για το τι συνέβη σε κάθε σημείο της αφήγησης. «Θήλαζε από τη μαμά του»

Η Τζόρτζι δήλωσε: «Μου έχουν πει αυτή την ιστορία σε δύο περιπτώσεις. Δεν ήμουν σε αυτόν τον γάμο, αλλά και τις δύο φορές μού την είπαν μακιγιέρ. Θα την ονομάσουμε Τζένη». «Η Τζένη, λοιπόν, μού λέει: "Έκανα έναν γάμο τις προάλλες και δεν θα μαντέψεις ποτέ τι συνέβη".

Είπε ότι η νύφη έπρεπε να πάει στην τουαλέτα ακριβώς πριν από την τελετή. Αυτό είναι πριν από την τελετή. Μπήκε στην τουαλέτα και αυτό που είδε είναι αρκετό για να τερματίσει έναν γάμο"». Η Τζόρτζι ρώτησε την Μπεθ τι πίστευε ότι είδε η νύφη, με την Μπεθ να απαντά: «Ήταν με κάποια άλλη;», «Όχι, χειρότερα», ανταπάντησε η Τζόρτζι.

Η Μπεθ ρώτησε στη συνέχεια αν αυνανιζόταν ή αν έκανε χρήση ναρκωτικών, προτού η Τζόρτζι αποκαλύψει τελικά τι είχε συμβεί. «Θήλαζε από τη μαμά του», είπε η Τζόρτζι κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα.

Οι αντιδράσεις στα σχόλια

Η Μπεθ έμεινε σε απόλυτο σοκ, το ίδιο και οι άνθρωποι στα σχόλια της ανάρτησης.

Η χρήστρια Rhi έγραψε: «Ο πιο δυνατός άντρας δεν θα μπορούσε να μου μαζέψει το σαγόνι αυτή τη στιγμή», ενώ ο Pip2035334 σχολίασε: «Πήγε τη φράση "παιδί της μαμάς" σε ένα εντελώς νέο επίπεδο». Τέλος, ο SizoLee ανέφερε: «Όταν συνέχιζε να λέει "χειρότερα", σκεφτόμουν εντάξει, τι θα μπορούσε να είναι τότε, ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟ!!!».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα χέρια της Αστυνομίας ο «Ντέιβιντ» που σκόρπισε τον τρόμο στα Malls – Συνεχίζονται οι έρευνες
Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για τη ληστεία σε φούρνο στη Λεμεσό – Τα τεκμήρια που τους «έκαψαν»
13 Ιουλίου: Η σπάνια γιορτή των Αγίων που πέρασαν από την Πάφο
Τι μισθό βγάζουν όσοι δουλεύουν σε Κρουαζιερόπλοια: Η χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο
Λεμεσός, ένα χρόνο μετά: Το ευρωπαϊκό «φιλί της ζωής» και το μεγάλο στοίχημα του 2026 απέναντι στον πύρινο εφιάλτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρός 72χρονος στη Ρόδο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

 13.07.2026 - 14:39
Επόμενο άρθρο

Θρήνος για τον 46χρονο αστυνομικό που «έσβησε» στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 13.07.2026 - 15:23
Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί στη Λευκωσία μετά την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

  •  13.07.2026 - 13:57
«Κράτος Μαφία»: Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντά η ομάδα των ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντά η ομάδα των ποινικών ανακριτών

  •  13.07.2026 - 16:37
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε

  •  13.07.2026 - 15:42
Λετυμπιώτης για Κυπριακό: «Προσερχόμαστε σε πολυμερή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα – Καμία δημιουργική ασάφεια»

Λετυμπιώτης για Κυπριακό: «Προσερχόμαστε σε πολυμερή ακόμη και την επόμενη εβδομάδα – Καμία δημιουργική ασάφεια»

  •  13.07.2026 - 13:06
Έρχεται νέο σύστημα έκτακτης ανάγκης - Τι θα περιλαμβάνει το 112 στην Κύπρο

Έρχεται νέο σύστημα έκτακτης ανάγκης - Τι θα περιλαμβάνει το 112 στην Κύπρο

  •  13.07.2026 - 14:24
Αναστάτωση μετά από τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες

Αναστάτωση μετά από τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες

  •  13.07.2026 - 16:51
Οκτώ χειρουργεία ο πατέρας, τρία η μητέρα – Σε απόγνωση οικογένεια στη Λεμεσό - «Γονατισμένοι» από τα προβλήματα και τις δυσκολίες

Οκτώ χειρουργεία ο πατέρας, τρία η μητέρα – Σε απόγνωση οικογένεια στη Λεμεσό - «Γονατισμένοι» από τα προβλήματα και τις δυσκολίες

  •  13.07.2026 - 13:10
Θρήνος για τον 46χρονο αστυνομικό που «έσβησε» στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Θρήνος για τον 46χρονο αστυνομικό που «έσβησε» στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

  •  13.07.2026 - 15:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα