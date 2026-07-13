«Πήγε το μαμάκιας σε άλλο επίπεδο»: Νύφη έπιασε τον γαμπρό να θηλάζει από τη μητέρα του λίγο πριν τον γάμο

Η Μίτσελ παρουσιάζει την εκπομπή μαζί με την Μπεθ Σμιθ, η οποία διευθύνει την επιχείρηση Etiquette Events Styling. Μεταφέροντας την ιστορία που της είπε ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, η Τζόρτζι κρατούσε την Μπεθ σε αγωνία για το τι συνέβη σε κάθε σημείο της αφήγησης. «Θήλαζε από τη μαμά του»

Η Τζόρτζι δήλωσε: «Μου έχουν πει αυτή την ιστορία σε δύο περιπτώσεις. Δεν ήμουν σε αυτόν τον γάμο, αλλά και τις δύο φορές μού την είπαν μακιγιέρ. Θα την ονομάσουμε Τζένη». «Η Τζένη, λοιπόν, μού λέει: "Έκανα έναν γάμο τις προάλλες και δεν θα μαντέψεις ποτέ τι συνέβη".

Είπε ότι η νύφη έπρεπε να πάει στην τουαλέτα ακριβώς πριν από την τελετή. Αυτό είναι πριν από την τελετή. Μπήκε στην τουαλέτα και αυτό που είδε είναι αρκετό για να τερματίσει έναν γάμο"». Η Τζόρτζι ρώτησε την Μπεθ τι πίστευε ότι είδε η νύφη, με την Μπεθ να απαντά: «Ήταν με κάποια άλλη;», «Όχι, χειρότερα», ανταπάντησε η Τζόρτζι.

Η Μπεθ ρώτησε στη συνέχεια αν αυνανιζόταν ή αν έκανε χρήση ναρκωτικών, προτού η Τζόρτζι αποκαλύψει τελικά τι είχε συμβεί. «Θήλαζε από τη μαμά του», είπε η Τζόρτζι κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα.

Οι αντιδράσεις στα σχόλια

Η Μπεθ έμεινε σε απόλυτο σοκ, το ίδιο και οι άνθρωποι στα σχόλια της ανάρτησης.

Η χρήστρια Rhi έγραψε: «Ο πιο δυνατός άντρας δεν θα μπορούσε να μου μαζέψει το σαγόνι αυτή τη στιγμή», ενώ ο Pip2035334 σχολίασε: «Πήγε τη φράση "παιδί της μαμάς" σε ένα εντελώς νέο επίπεδο». Τέλος, ο SizoLee ανέφερε: «Όταν συνέχιζε να λέει "χειρότερα", σκεφτόμουν εντάξει, τι θα μπορούσε να είναι τότε, ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟ!!!».