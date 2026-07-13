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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερηφάνεια ΠτΔ για την Εθνική Φρουρά - «Στο υψηλότερο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας»

 13.07.2026 - 21:53
Υπερηφάνεια ΠτΔ για την Εθνική Φρουρά - «Στο υψηλότερο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας»

Υπερηφάνεια για τις ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερη ικανοποίηση για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνάντηση που είχε με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, που θα πάρουν μέρος στην αυριανή παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έφθασε απόψε στο Παρίσι, μετά από πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, κ. Εμανουέλ Μακρόν, επισκέφθηκε τη στρατιωτική βάση στην οποία φιλοξενείται το κυπριακό άγημα.

Μιλώντας στα μέλη του επίλεκτου αγήματος, ανέφερε ότι η τιμητική πρόσκληση να παρελάσουν με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηλύσια Πεδία, ενώπιον αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πέραν του υψηλού συμβολισμού, αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας, με τις σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Παρουσία του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που εκπροσωπούν επάξια την Κύπρο σε διεθνείς αποστολές και διάφορα σώματα, ενώ διαβεβαίωσε για το αδιάλειπτο ενδιαφέρον της Kυβέρνησης για τη συνεχή αναβάθμιση της αμυντικής δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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