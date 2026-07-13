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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηνωμένα Έθνη: Ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν την ύπαρξη νέου σχεδίου λύσης για Κυπριακό

 13.07.2026 - 20:34
Ηνωμένα Έθνη: Ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν την ύπαρξη νέου σχεδίου λύσης για Κυπριακό

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαίωσαν ούτε απέρριψαν το κατά πόσον οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent αντιστοιχούν σε πραγματικό σχέδιο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την επίλυση του Κυπριακού.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει γνώση του δημοσιεύματος.

«Κατανοώ το ενδιαφέρον και την περιέργειά σας για το δημοσίευμα του Independent», ανέφερε.

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει εάν οι προτάσεις που περιγράφονται σε αυτό αντανακλούν, εν όλω ή εν μέρει, την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα.

Επανέλαβε ότι «ο Γενικός Γραμματέας και η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη των ηγετών στην Κύπρο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ πρόσθεσε ότι το Κυπριακό συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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