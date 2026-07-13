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TRAVEL

Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τρομερά χαμηλές τιμές

 13.07.2026 - 19:17
Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τρομερά χαμηλές τιμές

Η Ryanair γιορτάζει τα γενέθλιά της με μία νέα Birthday Flash Sale, προσφέροντας εκπτωτικά αεροπορικά εισιτήρια από μόλις €19,99 σε επιλεγμένα δρομολόγια του ευρωπαϊκού της δικτύου.

Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων και ισχύει μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να εξασφαλίσουν οικονομικές αποδράσεις μέσα στο καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου.

Η επετειακή προσφορά περιλαμβάνει πτήσεις προς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τις τιμές να ξεκινούν από €19,99, ενώ σε ορισμένα δρομολόγια προσφέρονται ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Όπως συμβαίνει σε όλες τις προσφορές της εταιρείας, οι χαμηλότεροι ναύλοι αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και αριθμό διαθέσιμων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους άμεσα, καθώς οι προσφορές ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας ή μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι προσφορές εφαρμόζονται μόνο σε επιλεγμένες πτήσεις και ημερομηνίες, ενώ οι τελικές τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζήτηση και τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα επιλέξει ο επιβάτης, όπως αποσκευή ή επιλογή θέσης.

Η νέα Birthday Flash Sale αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν σύντομες αποδράσεις ή τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τη Ryanair να συνεχίζει να επενδύει σε προωθητικές ενέργειες που προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στους επιβάτες της. Οι ταξιδιώτες μπορούν να ενημερωθούν για όλους τους διαθέσιμους προορισμούς και να επωφεληθούν από τις προσφορές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας.

Με πληροφορίες από checkincyprus

 

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