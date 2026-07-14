Εορτολόγιο: Τα δύο σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου

Των Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου και Αγίου Ακύλα Αποστόλου είναι σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου.

Ποιοι γιορτάζουν Νικόδημος Ακύλας * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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