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ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Πόσο κινδυνεύουμε όταν καθόμαστε συνεχόμενα για πάνω από 30′

 14.07.2026 - 07:26
Καρκίνος: Πόσο κινδυνεύουμε όταν καθόμαστε συνεχόμενα για πάνω από 30′

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία νέας μελέτης, σύμφωνα με τα οποία κάθε επιπλέον ώρα παρατεταμένης καθιστικής ζωής συνδέεται με 9% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Το εύρημα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσες ώρες καθόμαστε μέσα στην ημέρα, αλλά και πόσο συχνά διακόπτουμε την ακινησία.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο PLOS Medicine, προέρχονται από την ανάλυση στοιχείων περισσότερων από 91.000 ενηλίκων που συμμετέχουν στην UK Biobank, μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες φορούσαν ειδικές συσκευές καταγραφής της φυσικής δραστηριότητας επί επτά ημέρες και στη συνέχεια οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία της υγείας τους για περισσότερο από 12 χρόνια.

Η ανάλυση έδειξε ότι όσοι παρέμεναν καθιστοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να σηκώνονται εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Μάλιστα, οι περίοδοι ακινησίας που ξεπερνούσαν τα 30 λεπτά φάνηκε να σχετίζονται και με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως του παχέος εντέρου, του ήπατος, του παγκρέατος, του νεφρού, του μαστού και των ωοθηκών.

Η κίνηση, ακόμη και η ήπια, μπορεί να κάνει τη διαφορά

Το σημαντικότερο εύρημα της μελέτης είναι ότι δεν απαιτείται απαραίτητα έντονη άσκηση για να περιοριστεί ο κίνδυνος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση μίας ώρας συνεχόμενης καθιστικής ζωής με ελαφριά δραστηριότητα, όπως ένα σύντομο περπάτημα, λίγα λεπτά ορθοστασίας ή ακόμη και δουλειές του σπιτιού, συνδέθηκε με 12% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Ακόμη μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε όταν μέρος του χρόνου ακινησίας αντικαταστάθηκε από μέτρια ή έντονη σωματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η καθιστική ζωή δεν θα πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση τις συνολικές ώρες που περνάμε καθιστοί, αλλά και από το αν διακόπτεται τακτικά από μικρά διαστήματα κίνησης.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Frederick Ho, επισημαίνει ότι, αν και οι ισχύουσες οδηγίες δίνουν έμφαση στη συστηματική άσκηση, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της ελαφριάς καθημερινής δραστηριότητας. Ένα σύντομο περπάτημα στο γραφείο, λίγα λεπτά όρθιοι ή μια μικρή βόλτα μέσα στο σπίτι μπορούν να συμβάλουν στο «σπάσιμο» της πολύωρης ακινησίας.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη, επομένως τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Ωστόσο, ενισχύουν τα ολοένα αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι η πολύωρη, αδιάκοπη καθιστική ζωή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία και ότι ακόμη και μικρές, τακτικές «δόσεις» κίνησης μέσα στην ημέρα μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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