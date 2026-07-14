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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις - Πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα οι Αρχές

 14.07.2026 - 06:55
Εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις - Πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα οι Αρχές

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.   

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, συμπλοκήκαι παράνομη παραμονή.     

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα και ελέγχθηκαν 617 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.    

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 305 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 119 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 120 έλεγχοι αλκοόλης, με δύο θετικά αποτελέσματα, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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