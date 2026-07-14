Εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις - Πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα οι Αρχές

Συναντάται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο το Κυπριακό
Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ξένους ηγέτες θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Παρίσι, όπου βρίσκεται από χθες το βράδυ, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, για να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ηλύσια Πεδία, με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας.