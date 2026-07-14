Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο

 14.07.2026 - 07:03
Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο

Ένας 27χρονος Γερμανός εντόπισε την πρώην σύντροφό του στην Κρήτη, ταξίδεψε στο νησί και της επιτέθηκε επειδή βρισκόταν εκεί με τον νυν σύντροφό της.

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας στην Κρήτη, όταν ένας 27χρονος Γερμανός φέρεται να ταξίδεψε στο νησί με σκοπό να την βρει και να επιτεθεί στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία έκανε διακοπές με τον νέο της σύντροφο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Χάρης Λεοντάκης στην εκπομπή Live View, ο 27χρονος κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα μέσω στοιχείων που εμφανίστηκαν σε κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διατηρούσαν από την περίοδο της σχέσης τους.

Μια online παραγγελία αποκάλυψε το ξενοδοχείο

Οι δύο πρώην σύντροφοι διατηρούσαν κοινό e-mail και όταν η 25χρονη πραγματοποίησε ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού, στον λογαριασμό εμφανίστηκαν η διεύθυνση του ξενοδοχείου και ο αριθμός του δωματίου όπου διέμενε. Μόλις ο 27χρονος είδε τα στοιχεία, έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο και ταξίδεψε άμεσα από τη Γερμανία στην Κρήτη.

Ο άνδρας φέρεται να μπήκε στον χώρο του ξενοδοχείου περνώντας από την περίφραξη της πισίνας και κατευθύνθηκε στη σουίτα όπου διέμενε η 25χρονη με τον 20χρονο σύντροφό της. Όταν ο νεαρός προσπάθησε να τον εμποδίσει, δέχθηκε επίθεση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 27χρονος επιτέθηκε και στην πρώην σύντροφό του, η οποία υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 20χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Συνελήφθη λίγο πριν διαφύγει

Μετά την επίθεση ο δράστης αποχώρησε από το σημείο, όμως αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου τον εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την περιοχή έχοντας μαζί του τη βαλίτσα του. Σε βάρος του ασκήθηκαν, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές διώξεις και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Ο ισχυρισμός του 27χρονου

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ταξίδεψε στην Κρήτη μόνο για να μιλήσει με την πρώην σύντροφό του, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, ο χωρισμός τους είχε γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Παραδέχθηκε ότι εισήλθε παράνομα στον χώρο του ξενοδοχείου, αρνήθηκε όμως ότι τη χτύπησε, υποστηρίζοντας πως τα τραύματά της προκλήθηκαν όταν γλίστρησαν και έπεσαν στον χώρο της πισίνας. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτες εικόνες: Έβαλαν πολυβόλο ελικοπτέρου σε φορτηγό - Δείτε το χάος που προκλήθηκε
Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο
Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία - Τι... κρύβει το καιρικό μενού
Εορτολόγιο: Τα δύο σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου
Ο εναλλακτικός χάρτης της Κύπρου με σφραγίδα ποιότητας - 5+1 πιστοποιημένες εμπειρίες για να ζήσεις το νησί σαν «ψαγμένος» local

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις - Πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα οι Αρχές

 14.07.2026 - 06:55
Επόμενο άρθρο

Απίστευτες εικόνες: Έβαλαν πολυβόλο ελικοπτέρου σε φορτηγό - Δείτε το χάος που προκλήθηκε

 14.07.2026 - 07:08
Συναντάται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Συναντάται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ξένους ηγέτες θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Παρίσι, όπου βρίσκεται από χθες το βράδυ, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, για να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ηλύσια Πεδία, με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναντάται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο το Κυπριακό

Συναντάται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Παρίσι ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο το Κυπριακό

  •  14.07.2026 - 06:21
Τραγωδία: Έχασε τη μάχη με τη ζωή 37χρονος - Είχε εντοπιστεί εγκλωβισμένος σε βράχια στον Κόννο

Τραγωδία: Έχασε τη μάχη με τη ζωή 37χρονος - Είχε εντοπιστεί εγκλωβισμένος σε βράχια στον Κόννο

  •  14.07.2026 - 07:59
Εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις - Πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα οι Αρχές

Εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις - Πέρασαν χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα οι Αρχές

  •  14.07.2026 - 06:55
Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

  •  14.07.2026 - 06:28
Ο εναλλακτικός χάρτης της Κύπρου με σφραγίδα ποιότητας - 5+1 πιστοποιημένες εμπειρίες για να ζήσεις το νησί σαν «ψαγμένος» local

Ο εναλλακτικός χάρτης της Κύπρου με σφραγίδα ποιότητας - 5+1 πιστοποιημένες εμπειρίες για να ζήσεις το νησί σαν «ψαγμένος» local

  •  14.07.2026 - 06:24
Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο

Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο

  •  14.07.2026 - 07:03
Απίστευτες εικόνες: Έβαλαν πολυβόλο ελικοπτέρου σε φορτηγό - Δείτε το χάος που προκλήθηκε

Απίστευτες εικόνες: Έβαλαν πολυβόλο ελικοπτέρου σε φορτηγό - Δείτε το χάος που προκλήθηκε

  •  14.07.2026 - 07:08
Εορτολόγιο: Τα δύο σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου

Εορτολόγιο: Τα δύο σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου

  •  14.07.2026 - 06:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα