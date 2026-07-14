Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας στην Κρήτη, όταν ένας 27χρονος Γερμανός φέρεται να ταξίδεψε στο νησί με σκοπό να την βρει και να επιτεθεί στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία έκανε διακοπές με τον νέο της σύντροφο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Χάρης Λεοντάκης στην εκπομπή Live View, ο 27χρονος κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα μέσω στοιχείων που εμφανίστηκαν σε κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διατηρούσαν από την περίοδο της σχέσης τους.

Μια online παραγγελία αποκάλυψε το ξενοδοχείο

Οι δύο πρώην σύντροφοι διατηρούσαν κοινό e-mail και όταν η 25χρονη πραγματοποίησε ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού, στον λογαριασμό εμφανίστηκαν η διεύθυνση του ξενοδοχείου και ο αριθμός του δωματίου όπου διέμενε. Μόλις ο 27χρονος είδε τα στοιχεία, έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο και ταξίδεψε άμεσα από τη Γερμανία στην Κρήτη.

Ο άνδρας φέρεται να μπήκε στον χώρο του ξενοδοχείου περνώντας από την περίφραξη της πισίνας και κατευθύνθηκε στη σουίτα όπου διέμενε η 25χρονη με τον 20χρονο σύντροφό της. Όταν ο νεαρός προσπάθησε να τον εμποδίσει, δέχθηκε επίθεση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 27χρονος επιτέθηκε και στην πρώην σύντροφό του, η οποία υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 20χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Συνελήφθη λίγο πριν διαφύγει

Μετά την επίθεση ο δράστης αποχώρησε από το σημείο, όμως αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου τον εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την περιοχή έχοντας μαζί του τη βαλίτσα του. Σε βάρος του ασκήθηκαν, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές διώξεις και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Ο ισχυρισμός του 27χρονου

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ταξίδεψε στην Κρήτη μόνο για να μιλήσει με την πρώην σύντροφό του, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, ο χωρισμός τους είχε γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Παραδέχθηκε ότι εισήλθε παράνομα στον χώρο του ξενοδοχείου, αρνήθηκε όμως ότι τη χτύπησε, υποστηρίζοντας πως τα τραύματά της προκλήθηκαν όταν γλίστρησαν και έπεσαν στον χώρο της πισίνας. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr