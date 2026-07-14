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Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή σε συναυλία της για να αγκαλιάσει θαυμάστριά της που ξεπέρασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, δείτε βίντεο