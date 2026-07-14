Σάλος στις ΗΠΑ με δασκάλα δημοτικού που έκανε σεξ με 16χρονο μαθητή σε φορτηγάκι - Την «έδωσε» στις Αρχές ο σύζυγός της

Η Μακένζι Νοτ εργαζόταν ως δασκάλα της πρώτης τάξης στο δημοτικό σχολείο St. John Elementary School και απολύθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Όπως μεταδίδει η New York Post, αρχικά αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για την κατηγορία της σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς με μαθητή. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία με την εισαγγελία, η μέγιστη ποινή που μπορεί να της επιβληθεί περιορίζεται στους 12 μήνες κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας.

Την κάρφωσε στις Αρχές ο σύζυγός της

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός προπονητή στίβου στο λύκειο όπου φοιτούσε ο 16χρονος, ενημέρωσε την αστυνομία, αφού η ίδια του είχε ομολογήσει τη σχέση τους.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου.

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Η 25χρονη δασκάλα πρώτης δημοτικού Μακένζι Νοτ

Αρχικά, η 25χρονη αρνήθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον μαθητή, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη παραδεχθεί τη σχέση στον σύζυγό της. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Spokesman Journal, εκείνος παρέδωσε στις Αρχές στιγμιότυπα οθόνης από το κινητό της τηλέφωνο, τα οποία επιβεβαίωναν όσα του είχε εκμυστηρευτεί.

Η κατάθεση του 16χρονου που έκαψε την δασκάλα

Στην κατάθεσή του, ο 16χρονος ανέφερε ότι η πρώην δασκάλα ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση, περιγράφοντας τη συμπεριφορά της ως φλερτ. Όπως είπε, του έστελνε μηνύματα αργά τη νύχτα, όταν ο σύζυγός της κοιμόταν, ζητώντας του να συναντηθούν.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι αρχικά ήταν διστακτικός, όμως τελικά δέχθηκε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο φορτηγάκι της και κατευθύνθηκαν σε ένα απομονωμένο σημείο. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η 25χρονη του ζήτησε να κρατήσει μυστική τη σχέση τους, καθώς φοβόταν ότι θα έχανε τη δουλειά της εάν η υπόθεση αποκαλυπτόταν.

Μετά τη σύλληψή της, η Νόουτ ζήτησε συγγνώμη. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές, η πρώην δασκάλα θα εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων για διάστημα δέκα ετών.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr