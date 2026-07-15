Θύματα ηλεκτρονικής απάτης 50χρονος και 48χρονη – Επιτήδειοι τους απέσπασαν χιλιάδες ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 50χρονος στο ΤΑΕ Λεμεσού, στις 11 Ιουλίου ο ίδιος έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, το οποίο απατηλά ομοίαζε με μήνυμα από τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό, στο οποίο αναφερόταν ότι θα πρέπει να γίνει ανανέωση στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών του.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονταν στο μήνυμα, ο 50χρονος παραχώρησε πρόσβαση στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό του, με αποτέλεσμα οι δράστες της απάτης να αποσπάσουν από τραπεζικούς λογαριασμούς του, χρηματικό ποσό ύψους 29,599 ευρώ συνολικά, με μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς σε τράπεζες στο εξωτερικό.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 48χρονη στο ΤΑΕ Πάφου, τον περασμένο Απρίλιο, η ίδια εντόπισε στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα για επενδύσεις, στην οποία και προέβη σε εγγραφή. Μετά την εγγραφή της, επικοινώνησε μαζί της άγνωστος της άντρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα και την έπεισε να του παραχωρήσει διαδικτυακή εξ αποστάσεως πρόσβαση – remote access, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της, ώστε να τη βοηθήσει να επενδύσει τα χρήματά της.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του αγνώστου υπόπτου, στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, η 48χρονη μετέφερε το συνολικό ποσό των 26,429 ευρώ σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, τους οποίους ο ύποπτος της υποδείκνυε.

Αργότερα ωστόσο, η 48χρονη υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί, όταν της ζητήθηκε να πληρώσει ποσό 5,000 ευρώ, για ασφάλεια της επένδυσης της, καθώς και όταν η ίδια ζήτησε να της επιστραφεί ποσό 1,000 ευρώ από τα χρήματα της και ο ύποπτος ισχυρίστηκε πως αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει όλα τα χρήματα της επένδυσης της και την προέτρεψε να μεταφέρει περισσότερα χρήματα δήθεν για επένδυση.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή τις νέες αυτές καταγγελίες απάτης, συστήνει εκ νέου προσοχή στο κοινό. Τονίζεται ότι, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές μέσω εξ αποστάσεως σύνδεσης, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

Συστήνεται όπως, οι πολίτες πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση οποιωνδήποτε ισχυρισμών ή αναφορών λαμβάνουν μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων ή και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστα πρόσωπα. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Επίσης, προτρέπονται οι πολίτες όπως, για τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, συνεργάζονται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους χρηματοπιστωτικών επενδύσεων.