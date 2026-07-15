«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

Τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του μνημοσύνου των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε εδώ για να καταδικάσουμε το προδοτικό πραξικόπημα για το οποίο δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία.

Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αιώνια η ευγνωμοσύνη μας.

Το προδοτικό πραξικόπημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία ως αφορμή για να επιβάλει διαχρονικούς στόχους, στόχους που είχαν τεθεί ακόμη και πριν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι ακριβώς αυτούς τους στόχους που εργαζόμαστε από την πρώτη μέρα που ο κυπριακός λαός μάς εμπιστεύτηκε την εξουσία στον τόπο, να ανατρέψουμε μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που θα επανενώνει στην πράξη την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά τη λύση του Κυπριακού.

Και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έρχομαι από το Παρίσι, όπου είχα μια εξαιρετική συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία την προηγούμενη μέρα ανακοίνωσε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ως τον Ειδικό της Αντιπρόσωπο για το Κυπριακό.

Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτή την κινητικότητα. Μια κινητικότητα που εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να την πετύχουμε. Μια κινητικότητα που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που δεν είναι τίποτα άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, για μια λύση που είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα αποτρέψουμε τους τουρκικούς στόχους, όπως εκδηλώθηκαν με αφορμή, με πρόσχημα το προδοτικό πραξικόπημα το 1974».

Ερωτηθείς αν έχει κλειδώσει ημερομηνία για διευρυμένη συνάντηση, και αν είναι σε αυτό το πλαίσιο που θα υπάρχουν οι εξελίξεις τις οποίες αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι ανακοινώσεις θα γίνουν από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές. Άρα, να μου επιτρέψετε να τους αφήσουμε να κάνουν τις ανακοινώσεις. Θα είναι ενδείξεις αυτής της κινητικότητας που επαναλαμβάνω από την πρώτη μέρα με συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο σχεδιασμό φέραμε αποτελέσματα και συνεχίζουμε γιατί για εμάς η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν αποτελεί το μέλλον της Κύπρου. Συνεχίζουμε έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο, επαναλαμβάνω, για μια λειτουργική, βιώσιμη λύση στη βάση του Δικαίου, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και χαίρομαι που βλέπω πρώτη φορά τέτοιο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμία πρωταγωνιστικού ρόλου, κάτι που είχαμε, επαναλαμβάνω, θέσει από την πρώτη στιγμή. Όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχε καμία προοπτική για επανέναρξη συνομιλιών και μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από την αναγνώριση της πολιτικής μας βούλησης, μέσα από κινήσεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Δεν επαναπαυόμαστε. Η κινητικότητα από μόνη της για εμάς δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουμε αποτελέσματα και το πρώτο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε, επαναλαμβάνω, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν».

Σε ερώτηση αν η χρονική συγκυρία για τον διορισμό του κ. Φίττο αποτελούν ένδειξη ότι έπονται εξελίξεις πολύ σύντομα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «¨το είπα και πριν λίγο καιρό ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Εξάλλου στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, αν είναι καλοκαίρι, χειμώνας ή φθινόπωρο. Θέλουμε εξελίξεις και σίγουρα δεν είναι τυχαίο το χρονικό πλαίσιο που η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο ως προσωπικό της απεσταλμένο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Παρίσι δείχνουν τον ίδιο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας να συνομιλούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ναι, είχαμε μια πολύ σύντομη, δεν ήταν συνομιλίες, συζήτηση με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις, τις ενέργειες, τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τις κινήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι τουρκικά ΜΜΕ διαψεύδουν ότι υπήρχε η οποιαδήποτε συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «είπα ότι δεν υπήρχαν συνομιλίες, υπήρχε συζήτηση. Μπορείτε να το δείτε από το βίντεο. Δεν τη φαντάστηκα τη συζήτηση, ούτε τη φωτογραφία. Δεν είναι προϊόν ΑΙ».

Ερωτηθείς αν μετά τη συνάντηση του με την κα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε συναντήσεις στην Άγκυρα με τον Πρόεδρο και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, είναι πιο αισιόδοξος όσον αφορά την τουρκική προσέγγιση και τα ευρωτουρκικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η τουρκική προσέγγιση θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ό,τι κι αν πω, ό,τι και αν εκτιμήσω, Εκείνο που κρατώ από τη συνάντησή μου χθες με την Πρόεδρο της Επιτροπής είναι δύο σημεία.

Πρώτον, ότι η λύση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη ορολογία που χρησιμοποίησε η Πρόεδρος της Επιτροπής και προς εμένα χθες, αλλά και προς τους συνομιλητές της στην Τουρκία, αλλά και προς τον ΓΓ των ΗΕ. Και να σας θυμίσω ότι αυτή η αναφορά περιήλθε για πρώτη φορά στην, θεωρώ, ιστορικού περιεχομένου επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου τον Μάρτιο στη Γενεύη, όταν έγινε η πρώτη διευρυμένη συνάντηση. Πριν ξεκινήσουμε, είχε σταλεί μια από κοινού επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που για πρώτη φορά μιλάνε τόσο συγκεκριμένα για το περιεχόμενο λύσης. Άρα, αυτό ήταν το πρώτο.

Το δεύτερο, είναι οι όποιες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις που αφορούν τα ευρωτουρκικά προϋποθέτουν ουσιαστικές και συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Αυτά τα δύο, θεωρώ, είναι τα πιο σημαντικά από τη χθεσινή μου συνομιλία με την Πρόεδρο της Επιτροπής, πέραν του γεγονότος ότι η ίδια μου είπε πως ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντοτε στη διάθεσή μας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κυρία φον ντερ Λάιεν μίλησε και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ερωτηθείς αν έχει αποφασιστεί να έχει πιο ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ενδεχόμενη διευρυμένη συνάντηση, δηλαδή να είναι στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «από τη στιγμή που μιλάμε και συζητούμε, είναι επιθυμία της Τουρκίας για θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απούσα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απούσα όταν οι εξελίξεις αφορούν αποφάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών». ¨

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις από πλευράς του λεγόμενου υπουργείο εξωτερικών στα κατεχόμενα για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διορίσει απεσταλμένο για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν ανέμενα μια διαφορετική προσέγγιση, δημόσια προσέγγιση. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, ο διορισμός, ο αναβαθμισμένος διορισμός, γιατί πρόκειται για αναβαθμισμένο διορισμό. Μιλάμε για τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας Independent για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν υπάρχουν όλα αυτά που αναφέρει», το δημοσίευμα.