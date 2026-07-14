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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Αναστασίου: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ηγεσία της ΕΔΕΚ - «Να μπουν τα μαχαίρια στα θηκάρια»

 14.07.2026 - 15:11
Νίκος Αναστασίου: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ηγεσία της ΕΔΕΚ - «Να μπουν τα μαχαίρια στα θηκάρια»

Την αποχώρηση του από την ηγεσία της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ο Νίκος Αναστασίου, ο οποίος δηλώνει ότι, 50 μέρες μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών «διαπιστώνω ότι, αντί τα μαχαίρια να μπουν στα θηκάρια, ακονίζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται» και πως ο ίδιος απέτυχε στην προσπάθεια του να ενώσει το κόμμα.

Σε γραπτή δήλωση του, που αποστάληκε στο ΚΥΠΕ, ο Νίκος Αναστασίου αναφέρει πως προσπάθησε «απεγνωσμένα», συγκαλώντας όλα τα όργανα του κόμματος (Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Γραφείο), μέχρι και Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο - ανοιχτό για όλα τα μέλη - με απώτερο σκοπό «να εκτονωθεί ο κόσμος της ΕΔΕΚ και να μπουν τα μαχαίρια στα θηκάρια, όπως τόνισα χαρακτηριστικά στο συνέδριο».

«Να γίνει αυτοκριτική, να γίνει κριτική, να αναληφθούν ευθύνες και να προχωρήσουμε ενωμένοι αφήνοντας πίσω αυτά που μας χώρισαν και να κτίσουμε ξανά σε γερά θεμέλια την αγωνιστική ΕΔΕΚ, τη σοσιαλιστική ΕΔΕΚ, της αλληλεγγύης, την πατριωτική ΕΔΕΚ, που πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες αυτού του μαρτυρικού τόπου», συμπληρώνει.

«Από την πρώτη στιγμή ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν, ως Πρόεδρος, και ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας», συνεχίζει και δηλώνοντας ότι «έχω αποτύχει στην προσπάθεια μου να ενώσω το ιστορικό κόμμα της ΕΔΕΚ», ο Νίκος Αναστασίου ανακοινώνει την απόφαση του να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, «δίδοντας έτσι την ευκαιρία να ηγηθεί κάποιος που ενδεχομένως να τα καταφέρει καλύτερα».

Ευχαριστεί δε τους συναγωνιστές που ήταν δίπλα του, «στηρίζοντας την προσπάθεια που έγινε αλλά και τους 56 υποψήφιους που πάλεψαν για να πετύχουμε έστω και το 3,3%».

Τέλος, τονίζει πως «δεν ήταν εύκολο, γιατί πίσω από αυτούς που μας γύρισαν την πλάτη, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν προσωπικές ατζέντες», ενώ εκφράζει την ελπίδα πως «αυτό το τιμημένο κόμμα θα ξαναβρεί το δρόμο του», καθώς «υπάρχουν νέοι άρα υπάρχει ελπίδα».

ΚΥΠΕ

 

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