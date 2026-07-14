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ΔΙΕΘΝΗ

Άγρια δολοφονία 43χρονης στην Ιρλανδία από τον 28χρονο σύζυγό της: Tη χτύπησε με καπάκι από καζανάκι και την έπνιξε - Είχε ζητήσει διαζύγιο

 14.07.2026 - 14:55
Άγρια δολοφονία 43χρονης στην Ιρλανδία από τον 28χρονο σύζυγό της: Tη χτύπησε με καπάκι από καζανάκι και την έπνιξε - Είχε ζητήσει διαζύγιο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τη σχέση που είχαν ο 28χρονος Αχμάντ Αλσάκερ με την 43χρονη μητέρα ενός παιδιού Τζέιμι Κάρνεϊ από τη Νέα Υόρκη, που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στην Ιρλανδία, με τον 28χρονο να θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με την Irish Sun, τους τελευταίους μήνες ο Αλσάκερ είχε γίνει φορτικός και ζητούσε χρήματα, με αποτέλεσμα η Κάρνεϊ να έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στη σχέση τους.

Όπως μεταδίδουν, δε, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μία εβδομάδα πριν τη δολοφονία, η Κάρνεϊ εμπιστεύτηκε σε έναν φίλο ότι ο 28χρονος της είχε ζητήσει 5.700 δολάρια.

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε ισλαμική τελετή μέσα στο 2026 με τον 28χρονο να δημοσιεύει το βίντεο στα social media, αφού πρώτα είχαν γνωριστεί σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης.

Στο βίντεο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ιρλανδίας, έγραψε «η νύφη μου και η πριγκίπισσά μου» με φίλο του να περιγράφει: «Μου είπε ότι είχαν πάει στο τζαμί και δέχτηκαν να είναι σύζυγοι. Στο Ισλάμ, όταν παντρεύεσαι, πρέπει να ενημερώνεις όλους τους ανθρώπους ότι είσαι σύζυγος».

Η τελευταία εκτίμηση των αρχών της Ιρλανδίας είναι ότι ο Αλσάκερ βρίσκεται πλέον στην Ιορδανία, από όπου κατάγεται. Κατά την ίδια εκτίμηση, ο 28χρονος έφτασε στην Ιορδανία μέσω Τουρκίας και κρύβεται σε χωριά ορεινών περιοχών.

Ο Αλσάκερ φέρεται να διέφυγε από την Ιρλανδία εντός 12 ωρών από τον θάνατο της Κάρνεϊ, με λεωφορείο για να φτάσει στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστεί σε πτήση για Κωνσταντινούπολη.

Τη χτύπησε με καπάκι από καζανάκι και μετά την έπνιξε

Ο θάνατος της 43χρονης μητέρας ενός 13χρονου κοριτσιού ήταν άγριος, καθώς η τελευταία εκτίμηση αστυνομικών που επικαλείται η Irish Sun, είναι ότι πρώτα τη χτύπησαν με καπάκι από καζανάκι και στη συνέχεια την έπνιξαν, με τον ιατροδικαστή να ορίζει ως επίσημη αιτία θανάτου την ασφυξία.

Υπενθυμίζεται ότι τη ματωμένη σορό βρήκε πρώτη, κάτω από κουβέρτες, στο σπίτι που έμεναν, η 13χρονη κόρη της Κάρνεϊ το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, ζητώντας από οικογενειακό φίλο να ειδοποιήσει την αστυνομία.

«Χτυπήθηκε με το βαρύ καπάκι μιας λεκάνης τουαλέτας και το σώμα της κρύφτηκε κάτω από μια κουβέρτα στην κρεβατοκάμαρά της. Είναι ένας σοκαριστικός τρόπος να αφαιρέσεις τη ζωή οποιουδήποτε», δήλωσε αστυνομική πηγή στην Irish Sun.

protothema.gr

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