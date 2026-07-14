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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Ο Φίτο θα έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

 14.07.2026 - 15:03
Κομισιόν: Ο Φίτο θα έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εκπροσώπου της Λουίζ Μπόζι, επεσήμανε σήμερα ότι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, θα έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνομιλητές, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και βιώσιμη λύση, μεταξύ άλλων, μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους και συνομιλητές, διευκρινίζοντας πως αυτό αφορά ειδικότερα στις δύο κυπριακές κοινότητες.

Μιλώντας κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος απάντησε σε ερώτηση σε σχέση με καταγγελίες της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον διορισμό του κ. Φίτο, και με ισχυρισμούς πως η ΕΕ δεν συνεργάζεται με μια εκ των δυο πλευρών. Η εκπρόσωπος απάντησε ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι ο κ. Φίτο, ως Ειδικός Εκπρόσωπος για την Κύπρο, «θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιαρ», σημειώνοντας ότι ο διορισμός του βασίστηκε επίσης σε εκτεταμένες επαφές με τους σχετικούς συνομιλητές.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ, χαρακτήρισε τον κ. Φίτο «έμπειρο πολιτικό με πλούσια σχετική εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης, περιφερειακής συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου», τονίζοντας ότι διορίστηκε «γιατί πιστεύουμε ότι διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να προωθήσει τα πράγματα», δέσμευση που, όπως είπε, παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τις ερωτήσεις δεν προέκυψε από την πλευρά της Κομισιόν εξέλιξη σχετικά με ενδεχόμενα ραντεβού του κ. Φίτο με την Προσωπική Απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Πάντως, διπλωματικές πηγές σημείωσαν στο ΚΥΠΕ την πιθανότητα να γίνει μια τέτοια συνάντηση μέσα στον Ιούλιο.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν τη σημασία της επιλογής του προσώπου του κ. Φίτο, την εγγύτητά του στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και την επιρροή που ασκεί στους συναδέλφους του. Επιπλέον, επεσήμαναν ότι η γνώση του για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και την ανθρωπογεωγραφία θα του επιτρέψουν να χτίσει γρήγορα την ομάδα του και να ξεκινήσει συνεργασία με την κ. Ολγκίν, προσφέροντας τη γνώση του για τα ευρωπαϊκά θέματα.

ΚΥΠΕ

 

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