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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συστάσεις από Υπ. Υγείας για τον καύσωνα - Πώς να προστατευθείτε από τη ζέστη

 14.07.2026 - 14:24
Συστάσεις από Υπ. Υγείας για τον καύσωνα - Πώς να προστατευθείτε από τη ζέστη

Σε συστάσεις προς το κοινό για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες προβαίνει το Υπουργείο Υγείας.

Το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου η λήψη μέτρων προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως όταν αυτές υπερβαίνουν τους 40°C.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας συστήνει στο κοινό να ενημερώνεται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας για τις προβλέψεις και τις επίσημες προειδοποιήσεις καύσωνα και να παραμένει, όσο είναι δυνατόν, σε δροσερούς, σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

Συστήνει επίσης όπως το σπίτι παραμένει δροσερό χρησιμοποιώντας σκίαση, φυσικό αερισμό κατά τις βραδινές ώρες ή κλιματισμό όπου είναι διαθέσιμος, καθώς και την αποφυγή παρατεταμένης έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα μεταξύ 11:00 και 17:00.

Καλεί επίσης το κοινό να αποφεύγει την έντονη σωματική εργασία ή άσκηση κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας και να πίνει άφθονα υγρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και όταν δεν αισθάνεστε δίψα, εκτός εάν θεράπων ιατρός έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Το κοινό προτρέπεται επίσης όπως αποφύγει την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και να προτιμά ελαφρά και συχνά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά.

Συστήνεται ακόμη να ντυνόμαστε ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικά υλικά, καθώς και η χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίοου καθώς και αντηλιακού. Επίσς να υπάρχει τακτική επικοινωνία  με ηλικιωμένους συγγενείς, γείτονες ή άτομα που ζουν μόνα τους ή δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Οι πολίτες καλούνται να προστατεύουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά από τη ζέστη, ντύνοντάς τα με ελαφριά ρούχα και να μην αφήνουν ποτέ βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίμων κατά τη διάρκεια του καύσωνα το κοινό καλείται να τα διατηρεί στο ψυγείο στις κατάλληλες θερμοκρασίες, να αποφεύγει την κατανάλωση τροφίμων που έχουν παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα και να τειρεί αυστηρά τους κανόνες υγιεινής κατά την προετοιμασία, παρασκευή και αποθήκευση των τροφίμων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα πρώτα συμπτώματα θερμοπληξίας μπορεί να περιλαμβάνουν έντονο πονοκέφαλο, ξηροστομία και έντονη δίψα, αδυναμία ή έντονη κόπωση, ζάλη ή τάση λιποθυμίας, έντονη εφίδρωση με ψυχρό και υγρό δέρμα, ναυτία ή έμετο, ταχυπαλμία ή ταχύπνοια.

Σημειώνεται ότι η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Εάν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα θερμικής εξάντλησης πρέπει  αμέσως να οδηγηθεί σε δροσερό ή σκιερό χώρο και να του παρασχεθεί νερό εφόσον το άτομο έχει τις αισθήσεις του.

Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, επιδεινώνονται ή υπάρχει υποψία θερμοπληξίας, το κοινό να καλεί αμέσως το 112 ή να υπάρχει επικοινωνία με τον προσωπικό  ιατρό. "Μέχρι να φθάσει η ιατρική βοήθεια, συνεχίστε τις προσπάθειες ψύξης (μείωσης της θερμοκρασίας τους σώματος) του ατόμου", αναφέρει το Υπουργείο Υγείας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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