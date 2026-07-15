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«Γεύσεις Ζυμαρικών» στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας: Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και τις αυθεντικές κυπριακές γεύσεις

 15.07.2026 - 09:30
«Γεύσεις Ζυμαρικών» στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας: Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και τις αυθεντικές κυπριακές γεύσεις

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, αυθεντικές κυπριακές γεύσεις και μουσική υπόσχεται η εκδήλωση «Γεύσεις Ζυμαρικών», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην εξωραϊσμένη κοίτη του ποταμού, με έναρξη στις 19:00 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, υπό την αιγίδα του Επάρχου Λάρνακας, Οδυσσέα Χατζηστεφάνου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις και παρουσιάσεις που αναδεικνύουν την πλούσια γαστρονομική παράδοση της Κύπρου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήριο παρασκευής, ψησίματος και να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά μακαρόνια του Σκλινιτζιού, επίδειξη παρασκευής και κέρασμα χοντροφιέ με ντομάτα, καθώς και επίδειξη παρασκευής και γευστική δοκιμή του παραδοσιακού τριού με γάλα.

Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργούν περίπτερα με παραδοσιακά προϊόντα, φαγητό και ποτό, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιώσει ο Λαογραφικός Όμιλος «Πεντάσχοινος» με παραδοσιακούς χορούς.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τον Στέφανο Πελεκανή, ο οποίος θα διασκεδάσει το κοινό με αγαπημένα τραγούδια και κυπριακούς μουσικούς ήχους.

Οι διοργανωτές καλούν μικρούς και μεγάλους να δώσουν το παρών σε μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα:

«Στρώνουμε τραπέζια, ανάβουμε τα κάρβουνα, ψήνουμε λαχταριστό σουβλάκι, παγώνουμε τις μπίρες και σας περιμένουμε!»

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

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