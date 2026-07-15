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«Σπάνε» τη ζέστη του καλοκαιριού οι βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού

 15.07.2026 - 06:34
«Σπάνε» τη ζέστη του καλοκαιριού οι βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες το Σάββατο δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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