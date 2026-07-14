Λεμεσός: «Ξηλώνονται» πασαλάκια – Βρέθηκε η «χρυσή τομή» για τους ποδηλατόδρομους

Σημείωσε επίσης πως, η πρόταση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, που αναμένει απάντηση από το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού, προβλέπει αφαίρεση συγκεκριμένων σημείων με πασαλάκια και αντικατάσταση με άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του στη Λεμεσό και κληθείς να αναφερθεί στο θέμα, ο κ.Βαφεάδης είπε πως «έγινε μια διαβούλευση μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κι εγώ έχω φροντίσει να προσέλθουν υψηλά ιστάμενοι μηχανικοί, πρώτοι εκτελεστικοί μηχανικοί, να δουν από κοντά το πρόβλημα, να καταλάβουν και να δουν ποιό πραγματικά είναι το θέμα, ούτως ώστε να δώσουν λύσεις που θα ανταποκρίνονται και στην οδική ασφάλεια και στις απαιτήσεις του κόσμου».

«Για εμάς είναι και τα δύο πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι έχουν βρεθεί χρυσές τομές», υπογράμμισε και σημείωσε ότι «θα αφαιρεθούν πασαλάκια και θα αντικατασταθούν με άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας, για να πετύχουμε τον διπλό αυτό στόχο».

Παράλληλα τόνισε ότι, σε θέματα οδικής ασφάλειας «η Αστυνομία λέει τι χρειάζεται και δεν μπορούμε να αρνηθούμε, όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε την οποιαδήποτε δράση, ικανοποιώντας και τις ανάγκες του κόσμου και τις ανάγκες της βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

Ερωτηθείς πότε θα δουν οι πολίτες να εφαρμόζονται οι αλλαγές αυτές, είπε ότι «αυτή τη στιγμή αναμένουμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στα όσα έχει απαντήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων». «Μόλις το έχουμε αυτό, τα έργα θα τρέξουν να υλοποιηθούν και θα υπάρχουν και αλλαγές», συμπλήρωσε.

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσο ήταν σε γνώση του Δήμου Λεμεσού ο μεγάλος αριθμός από πασαλάκια που τοποθετήθηκαν στους δρόμους της πόλης, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι «διαβουλεύσεις έχουν γίνει επανειλημμένα και το θέμα είναι αν στη διαβούλευση έφτασε το μήνυμα στον κόσμο κι αν ο κόσμος, που επηρεάζεται, το είχε αντιληφθεί ή όχι».

«Αυτό είναι το μεγάλο θέμα», είπε ο κ. Βαφεάδης σημειώνοντας παράλληλα ότι «αυτό που έχει διαφανεί είναι ότι ο κόσμος, πιθανότατα, δεν είχε αντιληφθεί τι θα γίνει μπροστά από το σπίτι του και αυτό το θεωρώ αδυναμία».

Παρόλα αυτά, υπογράμμισε, «δεν θα σταθούμε σε αυτό, αλλά στο πώς θα κάνουμε ένα έργο το οποίο να ικανοποιεί και τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι «η βιώσιμη αστική Λεμεσός είναι κάτι που θα εξυπηρετήσει τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές και πρέπει σιγά σιγά να γυρίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με τη συνεργασία του κόσμου, χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα ζωής του κόσμου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ