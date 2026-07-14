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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ κατέβαλε αποζημίωση 5,6 εκατ. δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση

 14.07.2026 - 20:01
Ο Τραμπ κατέβαλε αποζημίωση 5,6 εκατ. δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε 5,6 εκατομμύρια δολάρια στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, αφού δικαστήριο ενόρκων τον έκρινε ένοχο, σε αστική δίκη, για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση της γυναίκας, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι (η Ε.Τζιν Κάρολ) έλαβε την αποζημίωση που της επιδίκασαν οι ένορκοι μετά την απόφαση αυτήν» που χρονολογείται από τον Μάιο του 2023, ανέφερε η δικηγόρος της, Ρομπέρτα Κάπλαν.

Στα τέλη Ιουνίου το Ανώτατο Δικαστήριο κατέστησε τελεσίδικη την απόφαση, αφού αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Τραμπ. Ομοσπονδιακός δικαστής τον διέταξε την περασμένη εβδομάδα να καταβάλει το ποσό.

Η πρώην δημοσιογράφος και αρθρογράφος του περιοδικού Elle, που σήμερα είναι 82 ετών, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης, το 1996. Όταν οι ισχυρισμοί της δημοσιοποιήθηκαν, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας ενός βιβλίου της, το 2019, ο Τραμπ την αποκάλεσε «διεφθαρμένη» και μίλησε για «στημένη υπόθεση».

Σε άλλη δίκη στη Νέα Υόρκη, όπου παραπέμφθηκε ο Τραμπ επίσης για δυσφήμιση της Κάρολ, καταδικάστηκε να της καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια. Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση αλλά η αποδέσμευση του ποσού θα εξαρτηθεί από την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εφόσον δεχτεί να εξετάσει το θέμα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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