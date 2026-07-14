Τμήμα Τελωνείων: Τεχνικό πρόβλημα «μπλοκάρει» πληρωμές – Πώς θα γίνεται πλέον η αποδέσμευση εμπορευμάτων

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι λόγω του προβλήματος επηρεάζεται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας ορισμένων διασαφήσεων οι οποίες παραμένουν «υπό πληρωμή».

«Με σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, για την είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αφορούν τις εν λόγω διασαφήσεις και την αποδέσμευση των εμπορευμάτων», σημειώνεται στην ανακοίνωση, θα γίνονται δεκτές πληρωμές με μετρητά ή επιταγή μέσω ΓΛ18, με τραπεζικό έμβασμα ή πιστωτική κάρτα ή και αναβολή πληρωμής.

Συγκεκριμένα, για πληρωμή με μετρητά ή επιταγή, θα εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ΓΛ18. Ο εισαγωγέας / τελωνειακός πράκτορας θα παρουσιάζει την απόδειξη στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό, ώστε να εγκρίνεται η αποδέσμευση των εμπορευμάτων.

Για πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή πιστωτική κάρτα, το Λογιστήριο του Τμήματος Τελωνείων θα επιβεβαιώνει υπογράφοντας και σφραγίζοντας το έμβασμα / απόδειξη, ότι το αντίστοιχο ποσό έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Τμήματος. Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Τελωνειακός Λειτουργός, ώστε να προχωρεί στην αποδέσμευση των εμπορευμάτων.

Για αναβολή πληρωμής, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή οι τελωνειακοί τους πράκτορες θα πρέπει να επικοινωνούν με το Αρχιτελωνείο, στο τηλέφωνο 22 601708, για την παροχή οδηγιών όσον αφορά την αποδέσμευση των εμπορευμάτων τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ