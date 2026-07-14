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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από ΕΟΑ Λάρνακας: 90 τουρκοκυπριακά κτίρια υπό εξέταση για επικινδυνότητα

 14.07.2026 - 17:18
SOS από ΕΟΑ Λάρνακας: 90 τουρκοκυπριακά κτίρια υπό εξέταση για επικινδυνότητα

Μετά από εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε ολόκληρη την πόλη και επαρχία Λάρνακας, έχουν εντοπιστεί 90 οικοδομές, οι οποίες εκτιμάται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των τουρκοκυπριακών περιουσιών και εξετάζονται ως δυνητικά επικίνδυνες, με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξή τους ως επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, ο οποίος έχει ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ζητώντας να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τον εντοπισμό και τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), ενημερώνει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με οικοδομές που φέρονται ως τουρκοκυπριακές περιουσίες».

Συγκεκριμένα, προστίθεται, «μετά από εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε ολόκληρη την πόλη και επαρχία Λάρνακας, έχουν εντοπιστεί 90 οικοδομές, οι οποίες εκτιμάται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των τουρκοκυπριακών περιουσιών και εξετάζονται ως δυνητικά επικίνδυνες, με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξή τους ως επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».

Για τον σκοπό αυτό, ο ΕΟΑ Λάρνακας «απέστειλε επίσημη επιστολή προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, διαβιβάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες οικοδομές και ζητώντας την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για τουρκοκυπριακές περιουσίες που υπάγονται στη διαχείριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών».

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών και των γειτονικών περιουσιών, ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1991 (Ν. 139/1991) και των σχετικών Κανονισμών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, «ο ΕΟΑ Λάρνακας ζητά όπως ενημερωθεί για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του με στόχο την προστασία των πολιτών, την πρόληψη κινδύνων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, συνεργαζόμενος στενά με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές, καταλήγει η ανακοίνωση.

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