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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ελληνικά Rafale και κυπριακή παρουσία η επιβλητική παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι – Δείτε φωτογραφίες

 14.07.2026 - 16:20
Με ελληνικά Rafale και κυπριακή παρουσία η επιβλητική παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι – Δείτε φωτογραφίες

Στρατιωτικοί της Ουκρανίας και τριάντα πέντε χωρών, αριθμός ρεκόρ πεζοπόρων τμημάτων, αεροσκάφη και τεθωρακισμένα: η παρέλαση της 14ης Ιουλίου του 2026 στο Παρίσι υπήρξε επιβλητική για να προβάλει την στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και έναν στρατό έτοιμο για μάχη.

Λίγες ώρες πριν από την ελπιζόμενη λαϊκή γιορτή στα Ηλύσια Πεδία που θα ακολουθήσει την πιθανή νίκη της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στον σημερινό ημιτελικό του Μουντιάλ, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παρακολούθησαν κάτω από ένα καυτό ήλιο στην εμβληματική παρισινή λεωφόρο την παραδοσιακή παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας μαζί με 25 αρχηγούς ξένων κρατών και κυβερνήσεων.

Αγήματα κάθε μίας από τις 35 χώρες της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία παρήλασαν στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων μέχρι την Πλας ντε λα Κονκόρντ (Πλατεία της Ομονοίας) υπό το βλέμμα του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγινε δεκτός με ζωηρό χειροκρότημα προσερχόμενος στον χώρο της παρέλασης, αλλά και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό  της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μεταξύ πολλών άλλων.

Είκοσι πέντε ουκρανοί στρατιωτικοί, που πολεμούν εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια την ρωσική εισβολή στην χώρα τους έκλεισαν την παρέλαση των ευρωπαϊκών αγημάτων καταχειροκροτούμενοι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την παρουσία του ουκρανικού αγήματος «σύμβολο της αδελφοσύνης, του θάρρους και της κοινής μοίρας».

Ελληνικό άγημα παρήλασε μαζί με τα αγήματα των υπολοίπων χωρών, ενώ ελληνικά αεροσκάφη Rafale συμμετείχαν στους γαλλικούς αεροπορικούς σχηματισμούς επάνω από τον χώρο της παρέλασης.

Την ώρα που η Μόσχα απειλεί την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου και οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ αποποιούνται τον ιστορικό τους ρόλο, η σημερινή παρέλαση αποτελεί «ενσάρκωση της στρατηγικής αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μας», έγραψε στο Χ ο αρχηγός του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Γαλλίας στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν.

Στρατηγικό μήνυμα

Περισσότεροι από 6.700 πεζοπόροι στρατιώτες, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: ποτέ δεν είχε παρελάσει τέτοιος εντυπωσιακός αριθμός στρατιωτικών ανάμεσα στην Αψίδα του Θριάμβου και την Πλας ντε λα Κονκόρντ για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλλης.

Την παρέλαση άνοιξε το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος (Patrouille de France) συνοδευόμενο από δύο αεροσκάφη Mirage 2000 με συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στην Γαλλία ουκρανούς πιλότους. Πέταξαν σε πυκνότερο από τον συνήθη σχηματισμό για να συμβολίσουν τον «επανεξοπλισμό» που έχει ξεκινήσει η Γαλλία.

Για την τελευταία του παρέλαση ως αρχηγού των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν ήθελε να δείξει την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της Γαλλίας κατά τα δέκα χρόνια της προεδρίας του κατά την διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός διπλασιάσθηκε.

«Αυτό που θελήσαμε να δείξουμε στους συμπατριώτες μας είναι ότι οι οικονομικές προσπάθειες που έγιναν (...)  προβάλλονται με μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών, περισσότερα οχήματα, περισσότερα αεροσκάφη και περισσότερες τεχνολογίες», σύμφωνα με τον στρατηγό Λοΐκ Μιζόν, στρατιωτικό κυβερνήτη του Παρισιού και έχοντα το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης.

Σύμφωνα με την Προεδρία της Γαλλίας, η παρέλαση σχεδιάσθηκε ως «στρατηγικό μήνυμα που στέλνει η Γαλλία, το μήνυμα των ισχυρών στρατών που είναι ικανοί να ορμήσουν πρώτοι στον πόλεμο, να πολεμήσουν».

Οι Γάλλοι στρατιωτικοί που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, κυρίως στην Εσθονία και την Ρουμανία, αλλά επίσης οι γάλλοι αεροπόροι στις χώρες της Βαλτικής ή οι γάλλοι δύτες-ναρκαλιευτές στην Βουλγαρία και την Ρουμανία αναδείχθηκαν επίσης στην παρέλαση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά των αγημάτων των στρατιωτικών σχολών της Γαλλίας.

 

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