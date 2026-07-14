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ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τον νέο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών: 19 πλοία παραμένουν ανεπτυγμένα στη βόρεια Αραβική Θάλασσα

 14.07.2026 - 16:06
Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τον νέο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών: 19 πλοία παραμένουν ανεπτυγμένα στη βόρεια Αραβική Θάλασσα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει συνολικά 19 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, καθώς ετοιμάζονται να εφαρμόσουν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η πλειονότητα των πλοίων έχει αναπτυχθεί στη βόρεια Αραβική Θάλασσα. Η δύναμη περιλαμβάνει τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS George H.W. Bush, καθώς και 13 αντιτορπιλικά, ένα αποβατικό πλοίο εφόδου, ένα καταδρομικό και δύο αποβατικά σκάφη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μεγάλος αριθμός αντιτορπιλικών προσφέρει στις αμερικανικές δυνάμεις αυξημένες δυνατότητες για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και τη διατήρηση ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού

Η Washington Post αναφέρει ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός πρόκειται να τεθεί ξανά σε ισχύ την Τρίτη στις 11 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), με στόχο κάθε πλοίο που κατευθύνεται προς ή αποπλέει από ιρανικά λιμάνια.

Κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του αποκλεισμού, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε αναχαιτίσει ή αναγκάσει να επιστρέψουν περισσότερα από 140 εμπορικά πλοία, ενώ σε εννέα περιπτώσεις άνοιξε πυρ εναντίον των μηχανοστασίων πλοίων που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, με στόχο την ακινητοποίησή τους.

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού, την ώρα που η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνεται.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών κατά του Ιράν, διάρκειας περίπου πέντε ωρών.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίζουν τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «με το αζημίωτο», προτείνοντας την επιβολή τέλους ύψους 20% της αξίας κάθε φορτίου ως αντάλλαγμα για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Η Τεχεράνη επιδιώκει επίσης την επιβολή τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η πρόταση του Τραμπ για αμερικανική χρέωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι συγκρούεται με το διεθνές δίκαιο, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ, με περισσότερα από 15 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμων ημερησίως, αξίας τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, να κατευθύνονται στις διεθνείς αγορές.

Η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος των Στενών του Ορμούζ και διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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