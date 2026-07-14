Από την Ουκρανία μέχρι το Τελωνείο: Το οικονομικό «success story» της Κυπριακής Προεδρίας

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την εξάμηνη Προεδρία ως μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και εξαιρετικά παραγωγική περίοδο, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ανέλαβε τα ηνία του Συμβουλίου σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση στη Γάζα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Όπως είπε, οι συνθήκες αυτές κατέστησαν αναγκαία τη λήψη αποφάσεων που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κυπριακή Προεδρία να θέτει στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας προήδρευσε πέντε συνεδριάσεων του ECOFIN, ενός Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για θέματα πολιτικής συνοχής, καθώς και των άτυπων Συνόδων Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ και των Υπουργών αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κεντρικός στόχος της Προεδρίας ήταν η ενίσχυση της χρηματοδοτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία προϋποθέσεων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εργασίες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντάς την βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Όπως εξήγησε, η κυπριακή Προεδρία προώθησε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, μέσω της απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου, χωρίς να μειώνεται η προστασία των επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι επιτεύχθηκε ουσιαστική πρόοδος στη λεγόμενη δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και εποπτεία των αγορών (Market Integration and Supervisory Package), η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα διευκολύνει τόσο τους επενδυτές όσο και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι το θέμα συζητήθηκε σε τρεις διαφορετικές συνόδους του ECOFIN, με την Κυπριακή Προεδρία να καταθέτει συγκεκριμένα έγγραφα εργασίας και ερωτήματα προς τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας –όπως είπε– στη σύγκλιση διαφορετικών προσεγγίσεων και στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Νέοι κανόνες για συνταξιοδοτικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνίες για σειρά νομοθετικών προτάσεων που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις και ειδικότερα την αναθεώρηση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό, προσβάσιμο και οικονομικά βιώσιμο.

Όπως είπε, οι αλλαγές αποσκοπούν στην άρση υφιστάμενων περιορισμών που εμπόδιζαν την ευρεία αξιοποίηση του προϊόντος από την υιοθέτησή του το 2019, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για επενδύσεις και ενίσχυση της ρευστότητας.

Σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με τον Υπουργό, σημειώθηκε και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της αναθεώρησης των κανόνων για τις γνωστοποιήσεις αειφορίας, της προώθησης της στρατηγικής για τις επενδύσεις λιανικής και της προώθησης της νέας οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Οι αλλαγές αυτές, είπε, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην προστασία των καταναλωτών, στην καταπολέμηση της απάτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στη διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών για πολίτες και επιχειρήσεις.

Οικονομική διακυβέρνηση και Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πρώτο πυλώνα της Προεδρίας, ο Υπουργός στάθηκε στην εφαρμογή του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ που συμφωνήθηκε το 2024, καθώς και στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας εγκρίθηκαν 20 αποφάσεις τροποποίησης εθνικών σχεδίων ανάκαμψης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η κυπριακή Προεδρία συνέβαλε στην άρση των εκκρεμοτήτων που καθυστερούσαν την υλοποίηση απόφασης για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς τη χώρα.

Όπως είπε, οι σχετικοί χειρισμοί επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει τον Ιούνιο στην εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Κύπρος, ως χώρα που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, στηρίζει διαχρονικά κάθε προσπάθεια ενίσχυσης κρατών που αντιμετωπίζουν ανάλογες συνθήκες.

Προϋπολογισμός και πολιτική συνοχής

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που σημειώθηκε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034.

Όπως είπε, η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να μεταφέρει τις σχετικές διαπραγματεύσεις από το τεχνικό στο πολιτικό επίπεδο, γεφυρώνοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος παρέδωσε το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με ενδεικτικούς αριθμούς, επιτυγχάνοντας κοινές θέσεις σε βασικούς τομείς και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έγκαιρη συμφωνία επί του νέου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι διατηρήθηκε η πολιτική συνοχής ως αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική, σημειώνοντας ότι αυτή συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.

Φορολογία και καταπολέμηση της απάτης

Στον τομέα της φορολογίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι συμφωνήθηκαν νέοι κανόνες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Όπως εξήγησε, οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν ταχύτερη πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση περιπτώσεων διασυνοριακής φορολογικής απάτης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία προώθησε ουσιαστική πρόοδο στις συζητήσεις για τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων και των προϊόντων νικοτίνης, καταθέτοντας –όπως είπε– μια ισορροπημένη πρόταση που συγκέντρωσε ευρεία αποδοχή και δημιουργεί προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της συμφωνίας από την Ιρλανδική Προεδρία.

Ιστορική μεταρρύθμιση στην τελωνειακή ένωση

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη μεταρρύθμιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, την οποία χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη από τη δημιουργία της τελωνειακής ένωσης το 1968.

Όπως είπε, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ενιαίου τελωνειακού κόμβου δεδομένων, που θα λειτουργεί ως κεντρική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων.

Επιπλέον, προβλέπει νέες απλουστευμένες διαδικασίες για αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, δημιουργία ευρωπαϊκής τελωνειακής αρχής, καθώς και την επιβολή ενιαίου τέλους διεκπεραίωσης για μικροδέματα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις, επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), ενώ εγκρίθηκε και η προσωρινή αναστολή τελωνειακών δασμών για βασικά αζωτούχα λιπάσματα, μέτρο που αναμένεται να μειώσει το κόστος για τους γεωργούς και να περιορίσει την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

«Η Κύπρος απέδειξε ότι διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ευρωπαϊκού επιπέδου»

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι κέρδισε η Κύπρος από την Προεδρία, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το σημαντικότερο όφελος ήταν η διεθνής αναγνώριση της ικανότητας της κυπριακής δημόσιας διοίκησης και των τεχνοκρατών της να διαχειρίζονται σύνθετους ευρωπαϊκούς φακέλους.

Όπως είπε, η δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας αναγνωρίστηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους Επιτρόπους και τους Υπουργούς των κρατών μελών, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

«Η Κύπρος απέδειξε ότι διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίζει εθνικά ζητήματα αλλά και να σχεδιάζει και να υλοποιεί ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε, προσθέτοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Προεδρίας ενίσχυσε τη φωνή και την αξιοπιστία της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ