«Πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες: Πιο κοντά από ποτέ στην ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν η Κύπρος – Ποια τα επόμενα βήματα

Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ζώνη Σένγκεν, θέμα που συζήτησε το πρωί στο Παρίσι ο Πρόεδρός της Νίκος Χριστοδουλίδης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Προηγήθηκε, όπως αποκάλυψε ο κ. Χριστοδουλίδης, η «επιτυχής ολοκλήρωση όλης της τεχνικής προεργασίας από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας», γεγονός που επιβεβαιώνεται, όπως πληροφορείται το Euronews, από την Έκθεση Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε πριν από περίπου 20 ημέρες στην Επιτροπή Σένγκεν στις Βρυξέλλες.

Με αυτήν την Έκθεση, επιβεβαιώθηκε η τεχνική ετοιμότητα της Λευκωσίας για πλήρη συμμετοχή στη Ζώνη Σένγκεν, στιγμή που χαρακτηρίζεται ως «ορόσημο» για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της τεχνικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για να αρθούν οι έλεγχοι στα σύνορά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος είναι μαζί με την Ιρλανδία οι μόνες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι πλήρη μέλη της Ζώνης Σένγκεν, δηλαδή του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας όπου έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Η Ζώνη Σένγκεν αποτελείται από τα υπόλοιπα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ και 4 συνδεδεμένες χώρες εκτός ΕΕ (Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), με την Κύπρο επί τόσα χρόνια να εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς Σένγκεν αλλά να μην έχει τα οφέλη αυτού. Άλλωστε η Κύπρος μέχρι σήμερα δεν εκδίδει θεωρήσεις Σένγκεν αν και εφαρμόζει όλους τους κανόνες και περιορισμούς.

Την Παρασκευή 26/6 λοιπόν, η Κομισιόν παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Σένγκεν στις Βρυξέλλες την Έκθεση Αξιολόγησης για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν από την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την πλήρη συμμετοχή της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, κάτι που έχει θέσει ως στόχο για να επιτευχθεί εντός του 2026 ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας διαδικασίας αξιολόγησης και μετά την θετική γνώμη της Επιτροπής Σένγκεν θα προωθηθεί στο Κολέγιο των Επιτρόπων για επίσημη υιοθέτηση πριν την έναρξη των διεργασιών ενώπιων των 27 Κρατών - Μελών.

Τι αναφέρει η Έκθεση Αξιολόγησης

Όπως πληροφορείται το Euronews από ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή με γνώση της υπόθεσης, η εν λόγω Έκθεση Αξιολόγησης που είναι πολυσέλιδη (άνω των 60 σελίδων) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν και ανοίγει τον δρόμο στις πολιτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν σε διακυβερνητικό επίπεδο στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Έκθεση καταγράφει εντυπωσιακή πρόοδο για την Κυπριακή Δημοκρατία που επένδυσε σημαντικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την αναβάθμιση υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού των συναρμοδίων υπηρεσιών και πέτυχε όλους τους στόχους της τεχνικής ετοιμότητας σε τομείς όπως η Φύλαξη Συνόρων, οι Επιστροφές, η Αστυνομική Συνεργασία κλπ.

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς της Κοινής Πολιτικής Θεωρήσεων Εισόδου, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ουσιαστικά, όπως εξηγεί στο Euronews διπλωμάτης με γνώση των διαδικασιών, «μετά από αυτήν την θετική αξιολόγηση, γίνεται αντιληπτό ότι η Κύπρος πληρεί όλα τα κριτήρια Σένγκεν με την Έκθεση να αναγνωρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να επισημαίνει τις εναπομείνασες προτεραιότητες ενόψει της απόφασης για πλήρη συμμετοχή».

Η Πράσινη Γραμμή και οι Βρετανικές Βάσεις

Αυτές οι προτεραιότητες είναι τεχνικής φύσεως και μεταξύ άλλων σχετίζονται και με την Πράσινη Γραμμή αλλά και με τις Βρετανικές Βάσεις, που είναι εκτός χώρου Σένγκεν. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η Έκθεση αντιμετωπίζει και τα δύο αυτά ζητήματα ως ιδιαιτερότητες της Κύπρου που σχετίζονται με την πολιτική κατάσταση, δηλαδή την τουρκική κατοχή, και απορρέουν, όπως οι Βρετανικές Βάσεις, από το Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι η Πράσινη Γραμμή δεν αντιμετωπίζεται ως «σύνορο», όπως υπήρχε φόβος, αλλά ως μια άριστα επιτηρούμενη γραμμή κατάπαυσης του πυρός μετά την παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή από το 1974, και δεν τίθεται θέμα είτε αλλαγής του νομικού καθεστώτος της είτε αλλαγών ως προς τις διελεύσεις των νόμιμα διακινούντων (κάτι που σημαίνει ότι με την είσοδο της Κύπρου στην Ζώνη Σένγκεν δεν πρόκειται να αλλάξει και η τρέχουσα διαδικασία του αστυνομικού ελέγχου αλλά και των ελεύθερων διελεύσεων).

Η ολοκλήρωση της τεχνικής ετοιμότητας και εναρμόνισης με το κεκτημένο Σένγκεν από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας (που αναγνωρίζονται από την Έκθεση) αποτελεί τον πιο βασικό πυλώνα για την πλήρη συμμετοχή στη Ζώνη Σένγκεν, που εφόσον επιτευχθεί εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε ιδιαίτερα επωφελώς για την αναβάθμιση της αφάλειας της Κύπρου, την αποτροπή των παράνομων μεταναστών, τουρισμό, την αεροπορική συνδεσιμότητα αλλά και τις επενδύσεις στην Κύπρο. Όλοι οι Κύπριοι θα επωφεληθούν με πλήρη δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης στην ΕΕ, καθώς και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο. Άλλωστε πρόκειται για έναν «εθνικό στόχο» που είχε τεθεί ήδη από το 2019, όταν και ο νυν πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει ως υπουργός Εξωτερικών τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί πλήρες μέλος.

Ποια τα επόμενα βήματα

Πλέον, αυτή η Έκθεση Αξιολόγησης έχει προωθηθεί προς το Κολλέγιο των Επιτρόπων υπό την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία και σε προσωπικό επίπεδο φέρεται να έχει διαπιστώσει από τις πολλές επισκέψεις της στο νησί τη σημασία της εισόδου της Κύπρου στην Ζώνη Σένγκεν.

Οι πληροφορίες του Euronews αναφέρουν ότι το προηγούμενο διάστημα έτρεξε η γραπτή διαδικασία, η μέθοδος που χρησιμοποιεί το Κολλέγιο των Επιτρόπων για να εγκρίνει συλλογικά αποφάσεις χωρίς προφορική συζήτηση, εξοικονομώντας χρόνο σε θέματα που δεν απαιτούν πολιτικό διάλογο και δεν εκφράζονται διαφωνίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενστάσεις δεν έχουν υπάρξει, κάτι που σημαίνει ότι πιθανά η υιοθέτηση από το Σώμα αυτής της Έκθεσης Αξιολόγησης θα έρθει στο Κολλέγιο όχι ως «ανοιχτό θέμα» αλλά ως ήδη εγκεκριμένο, μέσω δηλαδή της γραπτής διαδικασίας, χωρίς καν να χρειαστεί η εγγραφή του σε «ημερήσια διάταξη».

Πριν 40 ημέρες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, είχε δεσμευθεί ότι σύντομα η Κομισιόν θα παρουσιάσει την έκθεση για την ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «η απόφαση για το πότε και πώς θα ενταχθεί η Κύπρος στον χώρο Σένγκεν εναπόκειται στο Συμβούλιο, όχι στην Επιτροπή».

«Η ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν θα αποτελούσε, φυσικά, ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και πρωταρχικός μας στόχος ως Επιτροπή είναι να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος πληροί τα αυστηρότερα πρότυπα του Σένγκεν» είχε σημειώσει τότε ο Επίτροπος Μπρούνερ, γνωστοποιώντας ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» και αναγνωρίζοντας ότι υπήρξε «καλή συνεργασία» με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επόμενη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων προγραμματίζεται για την Παρασκευή (17/7). Σε κάθε περίπτωση, μόλις ληφθεί και τυπικά η απόφαση, η σχετική εισήγηση της Κομισιόν θα προωθηθεί προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που λαμβάνει και την τελική απόφαση.

Δρόμος για την οριστική επίτευξη του στόχου υπάρχει ακόμα - και σε κάθε περίπτωση δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα - αλλά τα όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη Έκθεση Αξιολόγησης, το περιεχόμενο της οποίας όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να υιοθετηθεί και από το Κολλέγιο των Επιτρόπων, δείχνουν ότι πλέον «έχει μπει το νερό στο αυλάκι»...

ΠΗΓΗ: gr.euronews.com