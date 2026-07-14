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Ψυχολόγοι: Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1980 είναι η τελευταία γενιά που μεγάλωσε με αυτή την πολύτιμη αξία που έχει πλέον χαθεί

 14.07.2026 - 20:33
Ψυχολόγοι: Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1980 είναι η τελευταία γενιά που μεγάλωσε με αυτή την πολύτιμη αξία που έχει πλέον χαθεί

Σύμφωνα με όλο και περισσότερους ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1980 διαθέτουν ένα ιδιαίτερο ψυχολογικό χαρακτηριστικό που τους διαφοροποιεί από τις νεότερες γενιές.

Πρόκειται για την τελευταία γενιά που μεγάλωσε πριν από την εξάπλωση του Διαδικτύου και ανέπτυξε την ικανότητα να διαχειρίζεται τη ματαίωση και την πλήξη χωρίς να καταφεύγει σε ψηφιακά μέσα.

Η γενιά που μεγάλωσε μαθαίνοντας να ελέγχει τα συναισθήματά της

Οι ειδικοί στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία επισημαίνουν ότι η ανατροφή εκείνης της περιόδου βασιζόταν περισσότερο στην αυτονομία και στην ατομική ευθύνη. Τα παιδιά δεν βρίσκονταν υπό συνεχή επίβλεψη των γονιών τους, ούτε κατακλύζονταν από ειδοποιήσεις. Αντίθετα, μάθαιναν να επιλύουν μόνα τους τις διαφωνίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στο σχολείο ή στη γειτονιά, κάτι που ενίσχυε την ανθεκτικότητά τους.

Σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο Ζαν-Πολ Γκαγιάρ, αυτή η γενιά ανέπτυξε ένα ισχυρό αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας χάρη σε αυτή την ελευθερία εξερεύνησης. Τα παιδιά αυτής της γενιάς έμαθαν να περιμένουν, να παρατηρούν και να σέβονται το πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα, οι κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι η γενιά αυτή μεγάλωσε με έντονο το αίσθημα του σεβασμού προς την οικογένεια και τους θεσμούς. Η διακριτικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και η διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής αποτελούσαν βασικά στοιχεία της κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με τις νεότερες γενιές, που συχνά εκφράζουν δημόσια τα συναισθήματά τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1980 τείνουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής και στον χώρο της εργασίας. Στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επισημαίνουν ότι τα άτομα αυτής της γενιάς διακρίνονται για την πνευματική τους ευελιξία και την ισχυρή εργασιακή τους ηθική. Είναι ικανά να αναλαμβάνουν σύνθετα έργα, ενώ δεν αποθαρρύνονται όταν προκύπτουν δυσκολίες. Παράλληλα, μελέτες επιβεβαιώνουν πως είναι ανθεκτικά απέναντι στο άγχος, και μπορούν να εργαστούν σε ομάδες χωρίς να χρειάζονται συνεχή επιβράβευση.

Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι αυτή η ψυχολογική δύναμη θα εξαφανιστεί, καθώς δεν χαρακτηρίζει τις επόμενες γενιές. Υποστηρίζουν ότι η κυριαρχία της άμεσης ικανοποίησης, η αυξανόμενη εξατομίκευση και η εκτεταμένη χρήση οθονών από την παιδική ηλικία δυσκολεύουν την ανάπτυξη της υπομονής, της συγκέντρωσης και της αυτόνομης προσπάθειας. Για τον λόγο αυτόν, θεωρούν σημαντική την ενίσχυση αξιών όπως η αναμονή, η επιμονή και η προσωπική προσπάθεια, προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχική ισορροπία των μελλοντικών γενεών.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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