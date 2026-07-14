Εντοπίστηκε «ζάχαρη» στο διάστημα: Η ανακάλυψη που ενισχύει το σενάριο για την ύπαρξη ζωής

Η ουσία αυτή ονομάζεται ερυθρουλόζη και εντοπίστηκε να κρύβεται στο διαστρικό μέσο, δηλαδή στα τεράστια αλλά αραιά σύννεφα αερίου και κοσμογονικής σκόνης που απλώνονται ανάμεσα στα άστρα του γαλαξία μας. Η ανακάλυψη αυτή ξεπερνά κατά πολύ το επίπεδο μιας απλής κοσμολογικής περιέργειας, καθώς τα σάκχαρα δεν χρησιμεύουν μόνο για να δίνουν γεύση.

Στην πραγματικότητα, διαφορετικές ποικιλίες σακχάρων τροφοδοτούν τα κύτταρα των ζωντανών οργανισμών και αποτελούν θεμελιώδη δομικά στοιχεία για τη συγκρότηση του ίδιου του DNA. Για τον λόγο αυτό, η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να αποκρυπτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται αυτές οι ενώσεις στο σύμπαν, καθώς αποτελούν τα βασικά συστατικά της ζωής όπως την γνωρίζουμε.

Η σπουδαία αυτή ανίχνευση, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy, επιτεύχθηκε με τη βοήθεια δύο εξελιγμένων ραδιοτηλεσκοπίων στην Ισπανία. Οι ερευνητές έστρεψαν τα όργανά τους προς ένα γιγαντιαίο νέφος αερίου που βρίσκεται κοντά στο δυναμικό κέντρο του Γαλαξία μας και συνέλεξαν πολύτιμα δεδομένα. Στη συνέχεια, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την ερυθρουλόζη σε αέρια μορφή, συγκρίνοντας με ακρίβεια τα σήματα που έλαβαν από το διάστημα με δείγματα αναφοράς που μελετήθηκαν στο εργαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σάκχαρο εντοπίστηκε σε μια περιοχή του διαστήματος την οποία διασχίζει αυτή τη στιγμή το θρυλικό δίδυμο των διαστημοπλοίων Voyager της NASA, τα οποία αποτελούν τα πιο απομακρυσμένα ανθρώπινα κατασκευάσματα που έχουν ταξιδέψει ποτέ πέρα από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.

Η κοσμογονική χημεία και το παζλ προέλευσης της ζωής

Δεν είναι η πρώτη φορά που το σύμπαν αποκαλύπτει τα οργανικά του μυστικά, καθώς οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει και στο παρελθόν ενδιαφέρουσα χημεία στον γαλαξία, συμπεριλαμβανομένων δομικών στοιχείων για γενετικό υλικό. Πριν από περίπου 25 χρόνια είχε ανιχνευθεί ένας «ξάδερφος» της επιτραπέζιας ζάχαρης κοντά στο γαλαξιακό κέντρο, ενώ πρόσφατα, οι μαύροι κόκκοι που συλλέχθηκαν από τον αστεροειδή Bennu μέσω της αποστολής Osiris-Rex της NASA έδειξαν επίσης διάφορα σάκχαρα, ανάμεσα στα οποία και ένα κρίσιμο συστατικό του RNA και του DNA.

Αν και η ερυθρουλόζη δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής, η σημασία της είναι τεράστια διότι μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε μια άλλη χημική μορφή, η οποία κρίνεται ως καθοριστική για το ξεκίνημα της βιολογικής δραστηριότητας στη Γη. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα σάκχαρα που έχουν εντοπιστεί ποτέ στο ελεύθερο διάστημα, προσφέροντας ένα άψογο παράδειγμα των πολύπλοκων μορίων που απλώς επιπλέουν γύρω μας. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη ενισχύει τη θεωρία ότι τα απαραίτητα υλικά για τη ζωή προϋπήρχαν στα νεφελώματα, προτού καν σχηματιστεί το ηλιακό μας σύστημα.

Ανοίγοντας τον Δρόμο για Ζωή σε Άλλους Κόσμους

Οι διαστρικές αυτές έρευνες στοχεύουν στον πυρήνα ενός μεγάλου ερωτήματος: αν τα συστατικά της ζωής μεταφέρθηκαν στη Γη εκ των υστέρων μέσω μακρινών κομητών και διαστημικών βράχων, ή αν ήταν ήδη παρόντα στο αρχικό υλικό από το οποίο γεννήθηκε ο πλανήτης μας. Η παρουσία της ερυθρουλόζης στο διαστρικό μέσο δείχνει ότι το περιβάλλον του γαλαξία είναι εκ φύσεως πλούσιο σε οργανική χημεία.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης από το Κέντρο Αστροβιολογίας της Ισπανίας, το γεγονός ότι αυτό το περίπλοκο σάκχαρο βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο σημαίνει ότι πιθανότατα κρύβεται και σε πολλές άλλες μακρινές γωνιές του γαλαξία. Αυτό δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι τα βασικά συστατικά για την προέλευση της ζωής είναι διάσπαρτα στο σύμπαν, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να έχει αναπτυχθεί ζωή και σε άλλους, μακρινούς κόσμους.

«Τα βασικά συστατικά για την προέλευση της ζωής θα μπορούσαν να υπάρχουν σε άλλες περιοχές σε όλο τον γαλαξία, αυξάνοντας την πιθανότητα να αναπτυχθεί ζωή και αλλού στο σύμπαν», δήλωσε ο Jiménez-Serra, συγγραφέας της μελέτης Izaskun Jiménez-Serra, αστροφυσικός στο Κέντρο Αστροβιολογίας στην Ισπανία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr