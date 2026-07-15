Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου – Η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Κύπρου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου – Η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Κύπρου

 15.07.2026 - 06:23
VIDEO: 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου – Η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Κύπρου

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή πέντε ημέρες αργότερα και τις τραγικές συνέπειες που εξακολουθεί να βιώνει το νησί μέχρι σήμερα.

Στις 8:20 το πρωί, οι σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη την Κύπρο, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα εκείνης της ημέρας και αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά το πραξικόπημα και στα γεγονότα που ακολούθησαν.

Το πραξικόπημα εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974 με στόχο την ανατροπή του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', από το καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, οδηγώντας το νησί σε μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες της ιστορίας του.

Οι πληροφορίες και οι φήμες για ένα ενδεχόμενο πραξικόπημα κυκλοφορούσαν αρκετό διάστημα πριν από την εκδήλωσή του, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου το 1970, ενώ οι προετοιμασίες για την επιχείρηση είχαν ήδη ξεκινήσει εβδομάδες πριν από την 15η Ιουλίου.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη προετοιμασία για τη στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε τη συστηματική υπονόμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Το χρονικό της 15ης Ιουλίου 1974

Έτσι, όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, αποδείχθηκε ότι είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια και σκηνοθετηθεί από τη στενή ηγετική ομάδα της δικτατορίας στην Ελλάδα, με αρχισυνωμότη τον Δημήτριο Ιωαννίδη.

Από αυτό το σημείο και μετά μπορεί να ακολουθήσει το υπόλοιπο κείμενο όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε πέρσι, καθώς η πρόταξη, ο τίτλος και η εισαγωγή έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτες εικόνες: Έβαλαν πολυβόλο ελικοπτέρου σε φορτηγό - Δείτε το χάος που προκλήθηκε
Αδιανόητο συμβάν στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία, βρήκε την πρώην του και την «έσπασε» στο ξύλο
Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία - Τι... κρύβει το καιρικό μενού
Εορτολόγιο: Τα δύο σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου
Ο εναλλακτικός χάρτης της Κύπρου με σφραγίδα ποιότητας - 5+1 πιστοποιημένες εμπειρίες για να ζήσεις το νησί σαν «ψαγμένος» local

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ούτε αδιάφοροι, ούτε τεμπέληδες – Ψυχολόγος εξηγεί τι ισχύει για τους ενήλικες με ΔΕΠΥ

 14.07.2026 - 23:56
Επόμενο άρθρο

Καύσιμα στην Κύπρο: «Φωτιά» οι διαφορές στις τιμές – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη - Δείτε τα πρατήρια Παγκύπρια

 15.07.2026 - 06:26
ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

Το πολιτικό ημερολόγιο μπορεί να γράφει ακόμη 2026, όμως στην Πινδάρου αρκετοί σκέφτονται ήδη το 2028. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο καθαρό γίνεται ότι η μάχη για το Προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν θα είναι μια απλή εσωκομματική διαδικασία, αλλά μια αναμέτρηση που θα επηρεάσει συνολικά την πορεία της παράταξης τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

  •  15.07.2026 - 06:56
VIDEO: 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου – Η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Κύπρου

VIDEO: 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου – Η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Κύπρου

  •  15.07.2026 - 06:23
Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά

  •  15.07.2026 - 07:06
Έτσι τον έπιασαν στο Δικαστήριο Λεμεσού με 13 φυσίγγια - Έγινε έρευνα στην οικία του

Έτσι τον έπιασαν στο Δικαστήριο Λεμεσού με 13 φυσίγγια - Έγινε έρευνα στην οικία του

  •  15.07.2026 - 06:39
Καύσιμα στην Κύπρο: «Φωτιά» οι διαφορές στις τιμές – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη - Δείτε τα πρατήρια Παγκύπρια

Καύσιμα στην Κύπρο: «Φωτιά» οι διαφορές στις τιμές – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη - Δείτε τα πρατήρια Παγκύπρια

  •  15.07.2026 - 06:26
«Σπάνε» τη ζέστη του καλοκαιριού οι βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού

«Σπάνε» τη ζέστη του καλοκαιριού οι βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού

  •  15.07.2026 - 06:34
Χειροπέδες σε ένα φάντασμα

Χειροπέδες σε ένα φάντασμα

  •  14.07.2026 - 20:36
Εορτολόγιο: Τα ξεχωριστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου

Εορτολόγιο: Τα ξεχωριστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου

  •  15.07.2026 - 06:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα