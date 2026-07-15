VIDEO: 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου – Η μέρα που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Κύπρου

Στις 8:20 το πρωί, οι σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη την Κύπρο, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα εκείνης της ημέρας και αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά το πραξικόπημα και στα γεγονότα που ακολούθησαν.

Το πραξικόπημα εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974 με στόχο την ανατροπή του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', από το καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, οδηγώντας το νησί σε μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες της ιστορίας του.

Οι πληροφορίες και οι φήμες για ένα ενδεχόμενο πραξικόπημα κυκλοφορούσαν αρκετό διάστημα πριν από την εκδήλωσή του, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου το 1970, ενώ οι προετοιμασίες για την επιχείρηση είχαν ήδη ξεκινήσει εβδομάδες πριν από την 15η Ιουλίου.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη προετοιμασία για τη στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε τη συστηματική υπονόμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Το χρονικό της 15ης Ιουλίου 1974

Έτσι, όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, αποδείχθηκε ότι είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια και σκηνοθετηθεί από τη στενή ηγετική ομάδα της δικτατορίας στην Ελλάδα, με αρχισυνωμότη τον Δημήτριο Ιωαννίδη.

Από αυτό το σημείο και μετά μπορεί να ακολουθήσει το υπόλοιπο κείμενο όπως ακριβώς δημοσιεύθηκε πέρσι, καθώς η πρόταξη, ο τίτλος και η εισαγωγή έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.