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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα στην Κύπρο: «Φωτιά» οι διαφορές στις τιμές – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη - Δείτε τα πρατήρια Παγκύπρια

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 15.07.2026 - 06:26
Καύσιμα στην Κύπρο: «Φωτιά» οι διαφορές στις τιμές – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη - Δείτε τα πρατήρια Παγκύπρια

Στο άγνωστο βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος ανέφερε ότι «δεν ξέρουμε εάν θα υπάρξουν αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές καθώς ούτε και πότε»

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει σύντομα αλλαγές στις τιμές αφού τέτοια περιστατικά θέλουν μέρες για να διαφοροποιήσουν το οτιδήποτε.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές στην Κύπρο καλούνται να διαχειριστούν τα αυξημένα καθημερινά έξοδα, αλλά και τις επιπλέον ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου.

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι μετακινήσεις γίνονται πιο συχνές, την περίοδο του καλοκαιριού.

Το ThemaOnline κατέγραψε τις σημερινές τιμές καυσίμων (14/07), παρουσιάζοντας παράλληλα τα φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια παγκύπρια.

Δείτε αναλυτικά:

Αμόλυβδη 95

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,465

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,389

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,596

Τα φθηνότερα:

 

Τα ακριβότερα:

 

Αμόλυβδη 98

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,538

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,435

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,699

Τα φθηνότερα:

 

 

Τα ακριβότερα:

 

Πετρέλαιο Κίνησης

Τιμές

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,566

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,477

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,767

Τα φθηνότερα:

 

 

Τα ακριβότερα:

 

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