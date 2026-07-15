OpenAI: Η πρώτη συσκευή της είναι χωρίς οθόνη. Και θέλει να αντικαταστήσει το smartphone

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η συσκευή βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και προορίζεται να αποτελέσει έναν νέο τύπο «υπολογιστή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ChatGPT.

Η συσκευή θα μπορεί να ελέγχει έξυπνες οικιακές συσκευές, να αναπαράγει μουσική, να απαντά σε ερωτήσεις, να διαχειρίζεται μηνύματα και να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που σήμερα προσφέρει το ChatGPT.

Ένας βοηθός που θα… γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του

Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας συσκευής δεν θα είναι τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, αλλά η προσωπικότητά της.

Η OpenAI θέλει το προϊόν να εξελίσσεται διαρκώς, μαθαίνοντας τις συνήθειες και τις ανάγκες του χρήστη. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται, τόσο καλύτερα θα κατανοεί τον ιδιοκτήτη του, θα προτείνει πληροφορίες πριν ακόμη ζητηθούν και θα λειτουργεί ως ένας πραγματικός προσωπικός βοηθός.

Για να το πετύχει αυτό, θα αξιοποιεί προσωπικά δεδομένα, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία και άλλες πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά πληρέστερη εικόνα του χρήστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συσκευή θα διαθέτει κάμερα και αισθητήρες ώστε να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω της, ενώ θα χρησιμοποιεί την πιο εξελιγμένη έκδοση της φωνητικής λειτουργίας του ChatGPT, γνωστή ως GPT-Live, η οποία μπορεί να συνομιλεί πιο φυσικά, να ακούει και να απαντά ταυτόχρονα και να προσαρμόζεται δυναμικά στη ροή της συζήτησης.

Χωρίς οθόνη, αλλά με… χαρακτήρα

Παρότι θυμίζει έξυπνο ηχείο, η OpenAI θεωρεί ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντος.

Η συσκευή δεν θα διαθέτει οθόνη και θα είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ώστε να μεταφέρεται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Ο χρήστης θα μπορεί, για παράδειγμα, να τη μεταφέρει στην κουζίνα για βοήθεια στο μαγείρεμα, στο πλυσταριό για οδηγίες κατά τη διάρκεια των δουλειών του σπιτιού ή στο υπνοδωμάτιο για μουσική και συνομιλία.

Ένα ακόμη στοιχείο που τη διαφοροποιεί είναι ότι θα διαθέτει μηχανικά μέρη που κινούνται αυτόνομα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι πρόκειται για μια «ζωντανή» παρουσία και όχι απλώς για μία συσκευή που απαντά σε εντολές.

Στόχος της OpenAI είναι να αποτελέσει τη φυσική ενσάρκωση του ChatGPT μέσα στο σπίτι.

Η υπογραφή του Τζόνι Άιβ

Πίσω από τη σχεδίαση της νέας συσκευής βρίσκεται ο Τζόνι Άιβ, ο θρυλικός σχεδιαστής του iPhone, ο οποίος συνεργάζεται πλέον στενά με την OpenAI.

Η εταιρεία απέκτησε πέρυσι έναντι 6,5 δισ. δολαρίων τη startup io Products, που είχε συνιδρύσει ο Άιβ, ενώ η σχεδιαστική του εταιρεία LoveFrom συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του νέου οικοσυστήματος συσκευών.

Στην ομάδα έχουν ενταχθεί εκατοντάδες πρώην στελέχη της Apple, μεταξύ των οποίων ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού του iPhone Τανγκ Ταν, αλλά και η πρώην επικεφαλής βιομηχανικού σχεδιασμού της Apple Έβανς Χάνκι.

Στη σκιά της δικαστικής διαμάχης με την Apple

Η προσπάθεια της OpenAI να εισέλθει στην αγορά hardware εξελίσσεται παράλληλα με τη δικαστική αντιπαράθεση που έχει ανοίξει η Apple.

Η κατασκευάστρια του iPhone κατηγορεί την OpenAI ότι αξιοποίησε εμπορικά μυστικά και τεχνογνωσία πρώην στελεχών της για να επιταχύνει την ανάπτυξη των νέων συσκευών.

Η OpenAI απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το προϊόν της διαφέρει ουσιαστικά από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σήμερα η Apple και ότι δεν χρησιμοποιεί προστατευόμενη τεχνολογία.

Ωστόσο, η Apple ζητεί ακόμη και προσωρινή απαγόρευση διάθεσης των νέων συσκευών, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας τους.

Στόχος, το smartphone

Η OpenAI σχεδιάζει να παρουσιάσει το νέο προϊόν μέσα στο 2026, με την εμπορική του διάθεση να τοποθετείται, προς το παρόν, στο 2027, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω της δικαστικής διαμάχης.

Το φορητό ηχείο αποτελεί μόνο την αρχή. Η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω σε περίπου πέντε διαφορετικές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων φορετές συσκευές, οικιακά ρομπότ και –μακροπρόθεσμα– μια κινητή συσκευή που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το σημερινό smartphone.

Η κίνηση αυτή ανοίγει ένα νέο μέτωπο ανταγωνισμού με την Apple, η οποία αναπτύσσει επίσης μια νέα γενιά έξυπνων οικιακών συσκευών με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα έκδοση της Siri.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr