Η Leptos Estates παρουσιάζει το Bel Air Gardens, τη νέα οικιστική της ανάπτυξη στην καρδιά της Γεροσκήπου

Πάφος, Κύπρος – Ιούλιος 2026: Η Leptos Estates ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση του Bel Air Gardens, μιας νέας οικιστικής ανάπτυξης στη Γεροσκήπου της Πάφου, σχεδιασμένης για έναν ισορροπημένο και σύγχρονο τρόπο ζωής. Συνδυάζοντας 112 μοντέρνες κατοικίες, καταπράσινους διαμορφωμένους χώρους, κεντρική πισίνα και μια φιλόξενη αίσθηση κοινότητας, το έργο προτείνει μια νέα εμπειρία καθημερινής διαβίωσης, λίγα μόλις λεπτά από την πόλη και τη θάλασσα.

Το Bel Air Gardens προσφέρει μια επιλεγμένη συλλογή σύγχρονων διαμερισμάτων ενός και δύο υπνοδωματίων, καθώς και ρετιρέ, σχεδιασμένων με έμφαση στη μοντέρνα άνεση, τη λειτουργικότητα και τους άνετους εξωτερικούς χώρους. Η κομψή σύγχρονη αρχιτεκτονική και οι προσεγμένοι εσωτερικοί χώροι συνδέουν κάθε κατοικία με τη συνολική εμπειρία ζωής του έργου, αποτελώντας το ιδανική επιλογή για μόνιμη κατοικία, εξοχική χρήση ή επένδυση, με τιμές που ξεκινούν από €255.000 +ΦΠΑ.

Στην καρδιά του Bel Air Gardens βρίσκεται ένας προσεγμένα διαμορφωμένος κήπος με πισίνα resort χαρακτήρα, γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται επτά κομψά οικιστικά κτίρια. Τα κτίρια Aria, Brezza, Levante, Zefiro, Alizée, Aura και Sirocco συνθέτουν ένα αρμονικό και ήρεμο οικιστικό περιβάλλον, προσφέροντας αίσθηση ιδιωτικότητας και άνεσης, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη φυσική δημιουργία μιας σύγχρονης κοινότητας.

Το Bel Air Gardens βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα προνομιακή και άμεσα προσβάσιμη τοποθεσία, ακριβώς δίπλα από το μεγάλο έργο ανάπτυξης του δήμου Γεροσκήπους (Παλιό ΚΕΝ Πάφου) ,απέναντι από το πάρκο φύσης και γλυπτικής και μόλις δύο λεπτά από την κεντρική πλατεία. Εστιατόρια, καφετέριες, φούρνοι, καταστήματα, γυμναστήρια, χώροι ευεξίας, υπηρεσίες και καθημερινές ανέσεις βρίσκονται σε άμεση απόσταση, ενώ η θάλασσα και το κέντρο της Πάφου απέχουν μόνο λίγα λεπτά.Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου και γήπεδα γκολφ 18 οπών βρίσκονται σε απόσταση περίπου 15 λεπτών, ενώ η Λεμεσός είναι προσβάσιμη σε περίπου 35 λεπτά.

Σχεδιασμένο γύρω από τις αρχές της κοινότητας, της φύσης, του σύγχρονου τρόπου ζωής, της συνδεσιμότητας και της ισορροπίας, το Bel Air Gardens προσφέρει την ατμόσφαιρα ενός resort μέσα στην άνεση της πόλης. Πρωινές βουτιές στην πισίνα, περίπατοι στους κήπους, χαλαρά Σαββατοκύριακα, οικογενειακές στιγμές και ήρεμα βράδια γίνονται μέρος της καθημερινότητας, με πάρκα, πλατείες και τη θάλασσα σε απόσταση λεπτών.

Το Bel Air Gardens αναπτύσσεται από τη Leptos Estates, μέλος του Ομίλου Εταιριών Leptos, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση στον Tομέα της Aνάπτυξης Aκινήτων, η οποία ξεκινά από το 1960. Με πολυετή εμπειρία στη δημιουργία οικιστικών, παραθεριστικών και μικτών αναπτύξεων στην Κύπρο και την Ελλάδα, η Leptos Estates παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη έργων υψηλής ποιότητας, σε προνομιούχες τοποθεσίες και με διαχρονική αξία για τους κατοίκους και τις τοπικές κοινωνίες.

Bel Air Gardens. Ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής, συνδεδεμένος με όσα έχουν πραγματικά σημασία.