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Πετρολίνα και Printec αναβαθμίζουν τις πληρωμές στα πρατήρια καυσίμων με mini Outdoor Payment Terminals

 13.07.2026 - 12:20
Πετρολίνα και Printec αναβαθμίζουν τις πληρωμές στα πρατήρια καυσίμων με mini Outdoor Payment Terminals

Η Πετρολίνα, δημόσια εταιρεία πετρελαιοειδών κυπριακών συμφερόντων που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο και η Printec, κορυφαίος πάροχος τεχνολογικών λύσεων συναλλαγών, με παρουσία σε 17 χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πληρωμών στα πρατήριά της Petrolina, Agip και Eni μέσω της εγκατάστασης των Mini Outdoor Payment Terminals (Mini OPTs) της Printec στο παγκύπριο δίκτυο πρατηρίων της.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2023, κάλυψε 93 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Κύπρο και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Πετρολίνα για ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δραστηριοτήτων της στον τομέα του fuel retail.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας πληρωμών, αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο τις υφιστάμενες υποδομές. Για τον σκοπό αυτό, η Printec ανέπτυξε μια καινοτόμο υβριδική λύση, η οποία συνδύαζε μια νέα μονάδα Mini OPT με τον υπάρχοντα εξοπλισμό των πρατηρίων της Πετρολίνα, επιτρέποντας την ομαλή μετάβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών χωρίς την ανάγκη πλήρους αντικατάστασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε στην Πετρολίνα να μειώσει το κόστος υλοποίησης, να περιορίσει τις επιχειρησιακές διακοπές και να επιταχύνει την ανάπτυξη της λύσης στο δίκτυό της, προσφέροντας παράλληλα στους καταναλωτές μια ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο εύχρηστη εμπειρία πληρωμών.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και τα οφέλη που προέκυψαν, η Πετρολίνα προχώρησε το 2025 στη δεύτερη φάση του έργου, η οποία περιλάμβανε την αντικατάσταση της υπόλοιπης υποδομής, συμπεριλαμβανομένου του κάτω μέρους της μονάδας και του χρηματοκιβωτίου, με μια επανασχεδιασμένη λύση Mini Outdoor Payment Terminal.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της πρώτης φάσης, η Printec ανέλαβε τον πλήρη σχεδιασμό, τη μηχανική ανάπτυξη και την κατασκευή της νέας μονάδας, δημιουργώντας μια πλήρως ενοποιημένη πλατφόρμα Mini OPT που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά από την εταιρεία δημιουργώντας ένα πλήρως ενοποιημένο σύστημα Mini OPT που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά από την Printec.

Η συνεχής επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Σε συνεργασία με την Printec, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση των Mini Outdoor Payment Terminals στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε καθημερινά στους καταναλωτές και διασφαλίζοντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία πληρωμών σε ολόκληρο το δίκτυό μας», δήλωσε ο  Κίκης Ιωάννου, Marketing Assistant Manager της Petrolina (Holdings) Public Limited.

Αναφερόμενη στο έργο, η Μαρία Λούπη, Country Manager της Printec Κύπρου, δήλωσε:

"Το έργο αναδεικνύει την ικανότητα της Printec να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τον κλάδο των πρατηρίων καυσίμων. Μέσα από μια πρακτική και αποτελεσματική προσέγγιση, υποστηρίξαμε την Πετρολίνα στον εκσυγχρονισμό του δικτύου της, αξιοποιώντας παράλληλα τις υφιστάμενες επενδύσεις της."

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ της Πετρολίνα και της Printec και επιβεβαιώνει τη θέση της Printec ως αξιόπιστου τεχνολογικού συνεργάτη για τον κλάδο των πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Σχετικά με την Printec

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι απλή, ξεκάθαρη και ασφαλής, να κάνει τη ζωή πιο εύκολη κάθε στιγμή. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Printec. Είμαστε ένας έμπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις σε 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προσφέροντας λύσεις που κάνουν τις συναλλαγές πιο εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς. 

Για περισσότερα από 35 χρόνια, βοηθάμε οργανισμούς να χτίζουν ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες τους, μέσα από καινοτομία, αποτελεσματικότητα και μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο. Οι λύσεις και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν πληρωμές, self-service, αυτοματοποίηση, logistics, ηλεκτρονικό εμπόριο, ασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση, με πλήρη τεχνική υποστήριξη και επισκευές. 

https://www.printecgroup.com/

[email protected]

Σχετικά με την Πετρολίνα

Δημόσια εταιρεία πετρελαιοειδών κυπριακών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο (Petrolina, Eni, Agip), παράλληλα με το συνδεδεμένο δίκτυο πρατηρίων Esso, το οποίο λειτουργεί από την πλήρως θυγατρική εταιρεία eWise Cyprus Ltd.  Διαθέτει σημεία πώλησης στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής Silk Oil S.A. καθώς και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης σε Κύπρο (Βασιλικό) και Ελλάδα (Σάμος, Χανιά). Δραστηριοποιείται στον ανεφοδιασμό αεροσκαφών και ηγείται στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με το pcharge, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα επαναφόρτισης στην Κύπρο. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Λευκαρίτη, επεκτείνεται στρατηγικά στον τομέα ανάπτυξης γης με το Land of Tomorrow, εστιάζοντας στη βιώσιμη αστική μεταμόρφωση της Λάρνακας.

www.petrolina.com.cy

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