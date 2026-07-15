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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βουβές» ξανά οι σειρήνες στο Ακάκι: Προβληματισμός στην κοινότητα, εκτεθειμένη η Πολιτική Άμυνα

 15.07.2026 - 10:49
«Βουβές» ξανά οι σειρήνες στο Ακάκι: Προβληματισμός στην κοινότητα, εκτεθειμένη η Πολιτική Άμυνα

Για ακόμη μια χρονιά, η μαύρη επέτειος της 15ης Ιουλίου δεν «συνοδεύτηκε» από τον προγραμματισμένο ήχο των σειρήνων στην κοινότητα Ακακίου.

Η επαναλαμβανόμενη σιωπή των συστημάτων προειδοποίησης προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη ολιγωρία σε ένα ζήτημα που αγγίζει τόσο την ιστορική μνήμη όσο και την ίδια την ασφάλεια των πολιτών.

«Πεπαλαιωμένο το σύστημα»

Αμέσως μετά τη σημερινή δυσλειτουργία, το Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου επικοινώνησε εκ νέου με το τμήμα Πολιτικής Άμυνας για να ζητήσει εξηγήσεις. Η επίσημη ενημέρωση που έλαβαν οι τοπικές αρχές αναφέρει ότι το υφιστάμενο σύστημα σειρήνων είναι πεπαλαιωμένο, ενώ διευκρινίστηκε ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί προσφορές για την καθολική αντικατάστασή του.

Η δικαιολογία αυτή, ωστόσο, δεν φαίνεται να καθησυχάζει την κοινότητα. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο, το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Είχε εντοπιστεί και αναφερθεί αρμοδίως από πέρσι, όταν παρατηρήθηκε η ίδια ακριβώς δυσλειτουργία. Το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα πολιτικής προστασίας παραμένει άλυτο για έναν ολόκληρο χρόνο προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και δυσαρέσκεια στους κατοίκους της περιοχής.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη προσδοκία ότι οι διαδικασίες αντικατάστασης του συστήματος θα ολοκληρωθούν με διαδικασίες εξπρές, ώστε οι σειρήνες της κοινότητας να είναι πλήρως λειτουργικές και αξιόπιστες σε οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή παράπονα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας στο τηλέφωνο 22 403450.

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