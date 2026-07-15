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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

 15.07.2026 - 15:41
Πυρκαγιά στο Παραλίμνι: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Από βεράντα άρχισε η φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που αναστάτωσε το μεσημέρι της Τετάρτης το Παραλίμνι, όταν ξέσπασε σε συγκρότημα διαμερισμάτων επί της λεωφόρου Πρωταρά, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:15 μ.μ., θέτοντας αμέσως σε κινητοποίηση την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των αρχών, το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα και με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει κανένας από τους ενοίκους ή τους παρευρισκόμενους.

Αν και οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες, ο απολογισμός των ζημιών είναι σοβαρός. Από το πέρασμα της φωτιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε δύο διαμερίσματα του συγκροτήματος, ενώ ελαφρότερες ζημιές υπέστησαν ακόμη τέσσερα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις επιτόπιες εξετάσεις των αρχών, η εστία της φωτιάς φαίνεται να εντοπίζεται στη βεράντα διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια, με το ενδεχόμενο του ατυχήματος να είναι το επικρατέστερο.

Οι εξετάσεις από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζονται.

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