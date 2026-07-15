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Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες - «Δεν υπάρχουν αποδείξεις»

 15.07.2026 - 15:38
Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες - «Δεν υπάρχουν αποδείξεις»

Μια υπόθεση που αναδεικνύει τις δυσκολίες ελέγχου της τηλεργασίας έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων στην Ισπανία, με μια εργαζόμενη να διεκδικεί αμοιβή για περισσότερες από 300 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς όμως να καταφέρει να αποδείξει ότι πράγματι εργάστηκε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Υπάλληλος της Roland Europe Group LMT υποστήριξε ότι πραγματοποίησε συνολικά 309 ώρες και 11 λεπτά υπερωριακής εργασίας εξ αποστάσεως και ζήτησε να της καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Η υπόθεση εξετάστηκε από το Κοινωνικό Τμήμα του Πρωτοδικείου της Βαρκελώνης, το οποίο τελικά απέρριψε την προσφυγή της.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εργαζόμενη δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι συγκεκριμένες ώρες αφορούσαν πραγματική παροχή εργασίας και όχι απλώς χρόνο κατά τον οποίο ο υπολογιστής παρέμενε ενεργός.

Οι υπερωρίες δεν είχαν εγκριθεί από την εταιρεία

Η γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία από το 2005 στον χρηματοοικονομικό τομέα, με μηνιαίες αποδοχές περίπου 3.253 ευρώ. Όπως ανέφερε η εταιρεία, υπήρχε ειδικό σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας, το οποίο εφαρμοζόταν τόσο για εργαζομένους στα γραφεία όσο και για όσους εργάζονταν από απόσταση.

Οι υπερωρίες έπρεπε να δηλώνονται στον άμεσο προϊστάμενο και να εγκρίνονται πριν θεωρηθούν επίσημη εργασία. Η εργαζόμενη, ωστόσο, αμφισβήτησε τη διαδικασία χαρακτηρίζοντάς την περιοριστική και προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας την καταβολή των χρημάτων που θεωρούσε ότι δικαιούνταν.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει τις συγκεκριμένες ώρες, ενώ υποστήριξε ότι η υπάλληλος δεν απέδειξε με κανέναν τρόπο το πραγματικό αντικείμενο εργασίας που εκτελούσε κατά το επίμαχο διάστημα.

Η σύνδεση του υπολογιστή δεν θεωρήθηκε απόδειξη εργασίας
Στην απόφασή του, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η απλή καταγραφή σύνδεσης και αποσύνδεσης ενός υπολογιστή δεν αρκεί για να αποδειχθεί η παροχή εργασίας.

«Η ενάγουσα περιγράφει τις υπερωρίες που υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε, χωρίς όμως να προσκομίζει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πραγματική εργασία κατά τη διάρκειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστική απόφαση.

Οι δικαστές σημείωσαν ότι για να αναγνωριστούν υπερωρίες απαιτείται απόδειξη πως ο εργαζόμενος πράγματι εκτελούσε εργασιακά καθήκοντα και όχι απλώς ότι ήταν συνδεδεμένος σε κάποιο σύστημα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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