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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απορρίπτει τον Ραφαέλε Φίτο το «υπεξ»: «Απάτη ο διορισμός του, αναξιόπιστη η ΕΕ»

 15.07.2026 - 15:13
Απορρίπτει τον Ραφαέλε Φίτο το «υπεξ»: «Απάτη ο διορισμός του, αναξιόπιστη η ΕΕ»

Το «υπουργείο εξωτερικών» αμφισβήτησε τη δυνατότητα του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο να ασκήσει διαμεσολαβητικό ρόλο ιαπσότιμα μεταξύ των δύο πλευρών, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό του ως ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το «υπεξ» υποστηρίζει πως ο κ. Φίτο έχει, σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, εκφράσει θέσεις που δεν αναγνωρίζουν όσα η τουρκοκυπριακή πλευρά περιγράφει ως «κυριαρχική ισότητα» και «ισότιμο διεθνές καθεστώς», θεωρώντας εξ αυτού «αβάσιμο» οποιονδήποτε ισχυρισμό περί ισότιμου διαλόγου με τις δύο πλευρές του νησιού. Κατά την ανακοίνωση, ο κ. Φίτο ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος της Ένωσης δεν διαθέτει, όπως αναφέρεται, «καμία επίσημη ιδιότητα» που να του επιτρέπει ανάμειξη στο Κυπριακό.

Χαρακτηρίζει επιπλέον τον διορισμό κίνηση που έγινε, όπως ισχυρίζεται, χωρίς τη δική του συναίνεση και «αγνοώντας πλήρως τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού», κατόπιν εισήγησης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει «απάτη» τους ισχυρισμούς ευρωπαϊκών πηγών ότι ο διορισμός θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στον θεσμικό διάλογο, υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με το ιστορικό ρόλο της Ένωσης στο νησί.

Στην ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία περιγράφεται ως μέλος της ΕΕ που εντάχθηκε, κατά τους ισχυρισμούς του «υπεξ», «κατά παράβαση του δικαίου», με την ΕΕ να χαρακτηρίζεται «πλήρως μεροληπτική» στο Κυπριακό. Το «υπουργείο» ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η ΕΕ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για άρση του «άδικου αποκλεισμού» της τουρκοκυπριακής κοινότητας, χαρακτηρίζοντάς την «αναξιόπιστο παράγοντα».

Το «υπεξ» καταλήγει ότι οποιαδήποτε δίκαιη και βιώσιμη λύση προϋποθέτει, κατά την άποψή του, αναγνώριση «δύο ξεχωριστών κρατών» στο νησί, και επαναλαμβάνει πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία διαπραγματευτική διαδικασία «χωρίς προηγούμενη αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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