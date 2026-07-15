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ΔΙΕΘΝΗ

Ιαπωνία: Μια οικογένεια βρήκε μια αρκούδα μέσα στην κουζίνα της - Είχε ψάξει το ψυγείο για τροφή

 15.07.2026 - 15:55
Ιαπωνία: Μια οικογένεια βρήκε μια αρκούδα μέσα στην κουζίνα της - Είχε ψάξει το ψυγείο για τροφή

Μια οικογένεια, που ζει στη βόρεια Ιαπωνία, κάλεσε την αστυνομία αφού βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με μια αρκούδα μέσα στην κουζίνα της, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος, ενώ η χώρα έχει δει να αυξάνεται ο αριθμός των θανατηφόρων επιθέσεων από τα θηλαστικά αυτά.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιαπωνία από την 1η Απριλίου, ύστερα από ένα ρεκόρ 13 θανάσιμων επιθέσεων σε όλη τη χώρα στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η αστυνομία του νομού Ιουάτε δέχθηκε τη Δευτέρα το βράδυ κλήση από μια οικογένεια που έλεγε ότι είδε μέσα στην κουζίνα της μια αρκούδα, η οποία είχε, όπως φαινόταν, ψάξει στο ψυγείο της αναζητώντας τροφή και είχε ανατρέψει έναν κάδο απορριμμάτων.

Η αρκούδα «άνοιξε το ψυγείο, διασκορπίζοντας το περιεχόμενό του», δήλωσε στο AFP τοπικός αξιωματούχος της αστυνομίας.

Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν εκεί αφήνουν επίσης να φανεί ότι στη συνέχεια η αρκούδα «έφυγε από εκεί από μια πίσω πόρτα δίπλα στην κουζίνα και έψαξε επίσης σε έναν σκουπιδοτενεκέ αναζητώντας απορρίμματα τροφίμων», πρόσθεσε ο αξιωματούχος αυτός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σιζουκουίσι, όπου τουλάχιστον άλλα τρία σπίτια έχουν αναφέρει εισβολές αρκούδων από τις 5 Ιουλίου, διευκρίνισε.

Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι αναφορές για αρκούδες, αφού τα ζώα αυτά βγήκαν από τη χειμερία νάρκη τους, και περισσότερα περιπλανήθηκαν στις πόλεις και τις αστικές περιοχές.

Τον Ιούνιο, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να καταφέρουν να αιχμαλωτίσουν μια αρκούδα που περιφερόταν στην Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, προκαλώντας μαζικό κλείσιμο σχολείων.

Προηγουμένως, μια άλλη αρκούδα την οποία είχαν περιγράψει ως «εξαιρετικά έξυπνη» --είχε ανοίξει ένα παράθυρο, όπως και μια βρύση—είχε τραυματίσει τέσσερις ανθρώπους σε δυο εργοστάσια του νομού της Φουκουσίμα και κυκλοφορούσε ελεύθερη για αρκετές μέρες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές έχει μειωθεί.

Οι αρκούδες ευημερούν κυρίως χάρη σε μια αφθονία τροφής –περιλαμβανομένων βελανιδιών, ελαφιών και αγριογούρουνων—υπό την επίδραση μιας υπερθέρμανσης του κλίματος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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